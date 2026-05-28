La siguiente es una síntesis de la participación del Centro de Estudios Humanistas de las Américas (CEHA) en la V Asamblea Foro Humanista Mundial, «Avanzando hacia la Nación Humana Universal», realizado este 23 y 24 de mayo.

“Avanzando con acciones en conjunto hacia un mundo integrado en la solidaridad y la no violencia desde los orígenes de las culturas ancestrales”

“Las culturas ancestrales nos enseñan que ninguna comunidad sobrevive aislada. Hoy, frente a la fragmentación del mundo, la humanidad vuelve a enfrentar el desafío de construir una conciencia común basada en la solidaridad y la no violencia.”

La humanidad atraviesa un momento histórico de profundas contradicciones. Mientras el desarrollo tecnológico y científico alcanza niveles nunca antes vistos, aumentan también la violencia, la fragmentación social, las guerras, el individualismo y la pérdida de sentido colectivo. Frente a esta crisis surge nuevamente una antigua pregunta: ¿es posible construir una comunidad humana basada en la solidaridad, la reciprocidad y la no violencia?

Frente a ello, la idea de una Nación Humana Universal no propone uniformar culturas ni eliminar identidades. Propone reconocer que, por encima de las diferencias, existe una condición humana común. Todos los pueblos comparten aspiraciones fundamentales: vivir con dignidad, superar el sufrimiento y encontrar sentido en la existencia.

Acciones colectivas hacia una Nación Humana Universal

Construir una Nación Humana Universal exige acciones concretas en distintos niveles:

Educación humanizadora

Promover una educación que fortalezca la empatía, el pensamiento crítico y la cooperación entre culturas, superando modelos basados exclusivamente en la competencia.

Recuperación de la memoria ancestral

Valorar las enseñanzas de los pueblos originarios y ancestrales no como piezas del pasado, sino como experiencias humanas que aún pueden orientar el futuro.

Organización comunitaria

Impulsar redes solidarias, espacios culturales y proyectos colectivos que fortalezcan la participación y el apoyo mutuo.

Superación de toda forma de violencia

Transformar la violencia económica, racial, psicológica, religiosa y física, promoviendo métodos de resolución pacífica de conflictos.

Desarrollo interno del ser humano

Fomentar prácticas de reflexión, autoconocimiento y reconciliación que permitan construir coherencia personal y sentido de vida.

La Nación Humana Universal no pertenece solamente al futuro; se empieza a construir en cada acto de solidaridad, en cada superación de la violencia y en cada esfuerzo colectivo por humanizar la vida.

Las culturas ancestrales dejaron testimonios de que el ser humano puede organizarse desde la cooperación y el rpeto profundo por la existencia. Hoy, en un mundo globalizado pero fragmentado, esas raíces adquieren nueva relevancia.

El desafío actual consiste en unir la memoria ancestral con una conciencia universal capaz de reconocer a todos los seres humanos como parte de una misma comunidad planetaria. Solo así podrá abrirse camino una civilización basada no en la dominación, sino en la reciprocidad, la diversidad y la no violencia activa.

La construcción de una Nación Humana Universal comienza cuando el ser humano deja de ver al otro como enemigo y empieza a reconocerlo como parte esencial de su propio destino.

Mónica Zumelzu



Nota Original en: PRESSENZA.COM