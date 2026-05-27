VENADO TUERTO: LA CARPA BLANCA DE LA DIGNIDAD DOCENTE SIGUE RECORRIENDO LA PROVINCIA

AMSAFE continúa llevando adelante en cada rincón de la provincia la Carpa Blanca de la Dignidad Docente, una iniciativa que reafirma la defensa irrestricta de la escuela pública, la memoria colectiva y los derechos conquistados por las y los trabajadores de la educación.

En esta oportunidad, la Carpa se desarrolló en la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, con una importante participación de docentes, estudiantes y comunidad en general.

Desde AMSAFE seguimos construyendo, a lo largo y ancho de la provincia, una Carpa Blanca que crece en cada parada, abrazando a las comunidades educativas y reafirmando que la escuela pública enseña, resiste y construye futuro.

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE:

Inscripción Complementarias por Establecimiento

Ofrecimientos y convocatorias docentes – Región 5 y 6

Compartimos información de interés sobre cargos y materias disponibles en establecimientos educativos de la región:

Escuela N.º 1332 “Roque Nosetto” – San Lorenzo (Región 6)

España 1100 – San Lorenzo

(03476) 553574

Cargos/Materias:

• Inglés 7.º grado

• Maestro/a de Dibujo

• Maestro/a de Educación Musical

• Maestro/a de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

Vigencia: del 25/05/2026 al 29/05/2026

Considera antecedentes de idoneidad “competencia no determinada” – Disp. 69/2014.

Escuela N.º 6019 “Convento San Carlos” – Aldao (Región 6)

López y Planes 482 – Aldao

(03476) 482011

Cargos/Materias:

• Maestro/a de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

• Maestro/a de Tecnología

Vigencia: del 25/05/2026 al 29/05/2026

Considera antecedentes de idoneidad “competencia no determinada” – Disp. 69/2014.

A.E.S. Orientada N.º 2216 (Anexo 02) – Oliveros (Región 5)

Santa Fe 175 – Oliveros

(03476) 490227

Cargos/Materias:

• Matemática

• Seminario de Ciencias Sociales

Vigencia: del 25/05/2026 al 29/05/2026.

25 DE MAYO: MEMORIA, LUCHA Y ESPERANZA

Desde el Cabildo de 1810 hasta la Carpa Blanca de hoy, la historia de nuestro pueblo nos enseña que los derechos se conquistan y se defienden en unidad.

La escuela pública sigue siendo el lugar donde nacen los sueños colectivos, donde se construye patria todos los días y donde la docencia santafesina continúa resistiendo, organizándose y enseñando esperanza.

CABILDO ABIERTO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA: FUERTE CONVOCATORIA DE CTERA EN BUENOS AIRES

CTERA realizó un Cabildo Abierto frente al histórico Cabildo de Buenos Aires en defensa de la educación pública, las universidades y la ciencia nacional, con la participación de sindicatos de base de todo el país, organizaciones sindicales, docentes, estudiantes, investigadores y científicos.

Durante la jornada se reafirmó la necesidad de defender la escuela pública, las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico frente al ajuste y desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional.

La Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, destacó que este Cabildo Abierto representa el inicio de la construcción de un gran Frente Educativo Nacional para defender el salario, las condiciones laborales, las cajas previsionales y el presupuesto destinado a la educación y la ciencia.

Desde CTERA se convocó a fortalecer la unidad y la organización colectiva para garantizar el derecho social a la educación pública y defender la soberanía y el futuro del pueblo argentino.

BANDERINES X LA ESI

A 20 años de la conquista de la Educación Sexual Integral, seguimos defendiendo una herramienta fundamental para construir un futuro más justo, igualitario y libres de violencias.

Porque la ESI:

Previene las violencias

Promueve derechos

Construye igualdad

Cuida las infancias y adolescencias

Desde AMSAFE nos sumamos a la Campaña del Movimiento Federal por la Educación Sexual Integral, X MÁS ESI.

Invitamos a docentes, estudiantes y comunidades educativas a sumarse a esta acción para llenar las escuelas y las calles de colores, palabras y derechos en el marco del #3J

Podés usarlo así, con formato más dinámico para redes y manteniendo toda la información:

¿Cómo participar?

Realizá un banderín triangular:

Base: 30 cm

Largo: 23 cm

Dejá 2 cm en la base para el dobladillo.

Intervenilo con la frase:

“20 años x más ESI”

o con otra consigna en defensa de la ESI.

Usá la técnica que quieras:

bordado, pintura, collage, stencil, crochet, marcadores ¡y mucho más!

Compartí las producciones y también el proceso para seguir multiplicando esta iniciativa.

Enviá tu banderín a tu Delegación de AMSAFE para compartirlo en redes.

Sigamos construyendo más ESI.

Sigamos construyendo más escuela pública.

Sigamos construyendo esperanza.

AMSAFE SAN LORENZO LLEVÓ ADELANTE UN TALLER SOBRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SITUACIONES COMPLEJAS

Desde AMSAFE San Lorenzo queremos agradecer profundamente a las y los docentes de la Escuela N° 218 de San Lorenzo por el compromiso, la participación y la cálida recepción durante el taller “Intervención educativa en situaciones complejas”.

El encuentro permitió compartir herramientas, reflexiones y experiencias en torno a las problemáticas que atraviesan hoy las escuelas, reafirmando la importancia del trabajo colectivo, el cuidado institucional y la construcción de redes para garantizar derechos.

Destacamos el compromiso de las y los docentes que, aun en contextos difíciles, sostienen la escuela pública como espacio de escucha, acompañamiento y construcción.

Desde AMSAFE continuamos impulsando instancias de formación que permitan seguir construyendo escuelas más democráticas.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

Adriana Monteverde

Delegada Seccional

AMSAFE San Lorenzo