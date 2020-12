PARO ACEITERO: SOEA comienza un Plan de Lucha cambiando modalidades y duración

Comisión y Delegados del Sindicato aceitero lanzaron una serie de acciones gremiales dinámicas

Las modalidades y la duración de las medidas de fuerza podrán cambiar y adaptarse a lo que Comisión y Delegados consideren más conveniente, siempre escuchando las sugerencias de los compañeros de todas las plantas y secciones.

El Comunicado interno a los Trabajadores:

Antecedentes:

Este año las patronales han tomado una posición inusualmente dura, intransigente, y provocadora. Cuando se lanzó el paro el Viernes 30 de Octubre al mediodía, ya habían conseguido la Conciliación Obligatoria que impidió medidas durante todo Noviembre. Reunión tras reunión repitieron su estrategia de hacer propuestas inaceptables y jugar al desgaste.

La Conciliación venció este Lunes, pero casi todas las aceiteras se habían preparado para no sufrir impacto ante un paro el Lunes y Martes. Disminuyeron la cantidad de camiones solicitados y la producción. Esperaban un paro automático… por eso no se hizo. Los trabajadores tomarán acciones gremiales cuando sea conveniente para lograr los objetivos, no cuando la patronal quiera.

Con inteligencia, se aprovecharon tres días para que miembros de Comisión y Delegados recorrieran las plantas aceiteras y informando a los compañeros del estado de las negociaciones, explicando los detalles del abuso patronal y la necesidad de estar más unidos que nunca para defender los derechos adquiridos.

Comisión y Delegados definieron que el gremio insistirá con el bono que reconozca el esfuerzo durante la pandemia, y exigirá como cada año un aumento salarial en lo posible superior a la inflación real, y respetar y abonar derechos adquiridos como el bono anual completo y actualizado, y los adicionales por turno, entre otras demandas.

Prensa SOEA

Luciano Mandón Secretario de Prensa

Gabriel Gómez Fiori Comunicación y Contenidos