Investigadores desarrollaron un parche cutáneo que elimina células de melanoma mediante la liberación de iones de cobre activados por calor. La tecnología, que tiene la forma de una venda elástica colocada directamente sobre la lesión, registró una eficacia del 97 por ciento en la reducción de tumores durante las pruebas de laboratorio y con animales realizadas este año. Este avance busca sustituir las intervenciones quirúrgicas invasivas por un método localizado que protege el tejido sano circundante.

El dispositivo emplea grafeno inducido por láser, un material de carbono poroso que los científicos integran en un polímero de silicona flexible y transpirable. Los poros de este grafeno contienen óxido de cobre que se activa cuando el material alcanza una temperatura de 42 grados Celsius a través de un láser de baja potencia. En ese estado, el parche libera los iones de cobre que penetran la piel y destruyen el ADN de las células cancerosas por medio de un proceso químico denominado estrés oxidativo.

Los análisis de tejido posteriores a las pruebas demostraron que las células malignas no se propagaron más allá de los límites originales del tumor. El equipo de investigación verificó que no existe una acumulación de iones de cobre en los órganos o en el torrente sanguíneo de los sujetos de prueba, lo cual confirma la seguridad del tratamiento. Además, la respuesta inmunitaria que genera este procedimiento debilita la capacidad de las células sobrevivientes para migrar a otras partes del cuerpo.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que surge en los melanocitos, las células responsables de producir el pigmento. Aunque es menos frecuente que otros tumores cutáneos, su peligrosidad es alta debido a la velocidad con la que puede hacer metástasis. Los tratamientos actuales dependen de cirugías que resultan invasivas, especialmente cuando las lesiones se encuentran en zonas de difícil acceso o poseen un tamaño considerable.

Los científicos esperan que este parche elástico y transparente sea una opción rápida para los pacientes en el futuro cercano. El diseño permite que la pieza sea químicamente inerte y no cause irritación en la piel de los usuarios. Actualmente, el proyecto continúa su desarrollo para validar los resultados en humanos y consolidar una herramienta médica que elimine el riesgo de daño colateral en el tejido sano durante el tratamiento del cáncer.

Vía

Parches contra melanomas sin necesidad de operación

Fuente: PERIODISMO.com