La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su primer informe de gestión. El encuentro será el miércoles 29 de abril a las 10.30 y contará con la presencia del presidente Javier Milei en el recinto.

El debut parlamentario de Adorni se da en un contexto de fuerte expectativa política y cuestionamientos opositores. En ese escenario, el mandatario anticipó que asistirá para respaldarlo, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según se prevé, la sesión tendrá una duración de al menos seis horas. El esquema contempla una exposición inicial del funcionario y luego una ronda de preguntas de los distintos bloques, organizadas de menor a mayor representación.

De acuerdo a datos difundidos por el ámbito legislativo, los diputados enviaron alrededor de 4.800 preguntas que fueron sistematizadas para la presentación. Como es habitual, las respuestas deberán ser entregadas por escrito antes del inicio del debate.

El clima político anticipa una jornada tensa, con la oposición enfocada en temas sensibles de la gestión. En paralelo, la presencia de Milei en el recinto se interpreta como un gesto de respaldo clave en un momento político relevante para el Gobierno. ​ ROSARIOPLUS