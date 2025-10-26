El Maestro Héctor Lefer continúa impulsando el Oficio de Perfumería en el Parque de Estudio y Reflexión «Carcarañá» ubicado en Lucio V. López

El Sábado 18 de Octubre se realizó un nuevo encuentro en el Centro de Trabajo del Parque.

Fue un día espléndido donde las actividades comenzaron con comentarios sobre “El Sentido de nuestro Oficio” según lo que Silo nos explica en la “Carpeta Naranja”.

Se hizo una evaluación sobre los sahumerios poducidos en el taller anterior. Esto permitió profundizar conocimientos sobre la consistencia y las proporciones de los componentes.

En este taller el objetivo “externo” fue la producción de una “Crema de Manos” que, por sus propiedades hidratantes y de protección, también puede utilizarse en rostro y otras partes del cuerpo. Como siempre, el objetivo “interno” es seguir avanzando en el equilibrio y proporción interna, siempre guiados por las premisas de todos nuestros Oficios: Pulcritud Tono y Permanencia.

Foto: El Maestro Lefer (derecha) presentó los elementos a utilizar, explicó los pasos y luego coordinó el trabajo en equipo para ir desarrollando las etapas.

En esta ocasión los insumos fueron crema base, manteca de cacao, menteca de karité, cera de abejas y una esencia aromática (lavanda).

La jornada fue muy satisfactoria, tanto en la producción como en los descubrimientos, profundizando mejoras en los procedimientos.

El Oficio de Perfumería es muy amplio en tipos de productos finales, sean cremas, sahumerios, perfumes, etc. para lo que se requiere producir o conseguir las materias primas naturales; y eso también es parte del aprendizaje.

El próximo taller será el 29 de Noviembre, cuando se hará la evaluación y cierre del ciclo 2025 y una proyección de las actividades para 2026 del Oficio Perfumería. Interesados pueden consultar al WhatsApp +54 9 3416 809 570.

En Parque Carcarañá también se desarrolla el Oficio del Fuego así como otras actividades siempre orientadas al desarrollo interno.

Amistad, Ayuda y Experiencia.

Sitio web del parque: www.parquecarcarana.org

Textos Audios y Videos de SILO: www.silo.net