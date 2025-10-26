2010 – NÉSTOR KIRCHNER.

A los 60 años de edad muere en la localidad santacruceña de El Calafate el abogado y dirigente peronista Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003, cuando asumió la Presidencia de la Nación hasta 2007.

1894 – TERREMOTO SAN JUAN. Un terremoto de entre 8,6 y 8,9 grados de magnitud causa la muerte de 52 personas y grandes daños materiales en varias localidades de la provincia de San Juan. En la ciudad de San Juan, donde murieron doce personas, muchas casas quedaron destrozadas y su Catedral sufrió el derrumbe de parte de su campanario.

1922 – TOTO LORENZO. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Juan Carlos Lorenzo, quien se destacó como entrenador de Boca Juniors al obtener dos campeonatos, otras tantas Copa Libertadores de América y una Intercontinental con el club “xeneize».

1945 – LULA DA SILVA. Nace en el municipio de Caetes (Pernambuco, Brasil), el obrero metalúrgico Luis Inacio Da Silva, más conocido como Lula Da Silva, primer sindicalista en ser elegido presidente brasileño (2003 – 2010). Fue líder del sindicato de metalúrgicos de San Pablo y cofundador del Partido de los Trabajadores.

1970 – FEDERICO LELOIR. El bioquímico y farmacéutico argentino Luis Federico Leloir gana el Premio Nobel de Química de 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar.

1974 – ELENA ROGER. Nace en el barrio porteño de Barracas la cantante y actriz Elena Roger, quien ganó fama internacional por interpretar a María Eva Duarte de Perón en el musical Evita, en su reestreno en Londres en 2006 y en el de 2012 en Nueva York. En 2009 ganó el Premio Olivier a la Mejor Actriz en Obra Musical por su actuación protagónica en PIAF, basada en la vida de la cantante francesa Édith Piaf.

2006 – AMY WINEHOUSE. La cantante y compositora británica Amy Winehouse lanza en Londres “Back to Black”, su álbum más exitoso y el último publicado en vida de la artista. Murió a los 27 años de edad, famosa con solo haber publicado dos álbumes.

2013 – LOU REED. A la edad de 71 años muere en el pueblo de Southampton (Nueva York, EEUU) el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Lou Reed (Lewis Allen Reed), considerado el padre del rock alternativo. Fue líder de la banda The Velvet Underground.

2019 – ELECCIONES PRESIDENCIALES. La fórmula del Frente de Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernandez de Kirchner, gana las elecciones presidenciales en primera vuelta con el 48,24% de los votos frente al 40,28 % en favor de la de Juntos por el Cambio, integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

DIA DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL. Se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual instituido por la UNESCO para concientizar sobre la importancia de proteger documentales y registros de sonidos que conservan la memoria histórica de los pueblos.

