El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, supervisó los trabajos que desarrolla el Gobierno de la Provincia en Rosario para la remodelación de la avenida Jorge Newbery y explicó que “con un 90 % de avance, los trabajos entran en la recta final”.

“Ya terminamos la duplicación de calzada, el emisario y el nuevo puente sobre el Ludueña. Ahora estamos completando los trabajos complementarios en todo el tramo: veredas, cordones, ciclovías, parquizado, iluminación, semaforización y señalización”, contó el ministro Enrico.

En cuanto a las tareas que se siguen desarrollando en el marco de la obra, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, precisó que “actualmente la obra continúa en la zona del acceso al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, donde completamos el hormigonado de la nueva calle de ingreso de 150 metros y ya comenzamos con la señalización, veredas e iluminación. En la rotonda avanzamos con la colocación de las capas de hormigón”.

“Además, en el arroyo Ludueña seguimos con los trabajos en los taludes de los puentes, con la colocación del revestimiento de hormigón y el terraplén de protección, y avanzamos en la construcción de la descarga del emisario”, agregó Seghezzo.

Esta segunda etapa de la duplicación de avenida Newbery representa una transformación integral del corredor: además de la nueva calzada y el puente duplicado, el tramo incorpora ciclovías, nuevo sistema de iluminación, semaforización completa, rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas y obras hidráulicas secundarias, además de un emisario subterráneo que recorre más de la mitad de la obra.

En cuanto al nuevo acceso al aeropuerto, el mismo cuenta con una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho, que fue proyectado respetando las especificaciones de la Municipalidad de Rosario, el ente aeroportuario e ingenieros de la DPV.

Cabe recordar que la obra está a cargo de la UTE conformada por Edeca S.A., Rava S.A. y Laromet S.A., y cuenta con una inversión provincial que supera los 69 mil millones de pesos. ​ ROSARIOPLUS