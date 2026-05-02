Netflix anunció que estrenará un documental basado en la vida, la obra y el legado del músico argentino Gustavo Cerati, a casi 12 años de su muerte.

La película sobre el exlíder de Soda Stereo se propone revelar sus “zonas más silenciosas, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista”, en lo que se anticipa como un “retrato profundo”.

Con acceso exclusivo a materiales de video y archivo “nunca antes vistos”, el trabajo audiovisual ofrecerá “una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal de Cerati”.

La producción del especial ya se encuentra en etapa de producción y la N roja adelantó que lo estrenará en 2027. ​ ROSARIOPLUS