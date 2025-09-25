Nuevo anuncio sobre retenciones: en las carnes, la quita continuará hasta el 31 de octubre





El Gobierno nacional informó este jueves que las exportaciones de carnes continuarán con el beneficio de la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su tradicional método: un posteo en la red social X.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. Fin”, señaló.

Cabe recordar que, originalmente, el decreto 682/2025 que impuso las retenciones cero no contemplaba a las carnes, que fueron agregadas en un decreto posterior, el 685/2025, conocido un día después.

Pero el primer decreto, específico para granos y subproductos, se cayó en las últimas horas, luego de que se alcanzara la meta establecida por el Gobierno de declaraciones juradas por U$S 7.000 millones.

SIN RETENCIONES PARA EXPORTACIONES QUE CRECEN

Desde el sector frigorífico habían advertido al Gobierno que, por las características que tiene este mercado, era muy difícil poder aprovechar el beneficio, como sí hicieron las grandes agroexportadoras.

Sin embargo, el lobby sectorial parece haber surtido efecto, ya que dejaron libre de retenciones al comercio exterior ganadero por un mes, lo que permitirá aprovechar un contexto global que está demandando más carne y a mejores precios.

Eso se refleja en exportaciones de carne bovina argentina que vienen creciendo a pasos agigantados: según el Consorcio ABC, que agrupa a los frigoríficos que venden al exterior, en agosto aumentó 47,4% el aporte de divisas con respecto al mismo mes del año pasado.

Y el acumulado de los primeros ocho meses del año 2025 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 448,6 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 2.345,5 millones de dólares.

“Con relación a los primeros ocho meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-10,4%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+22,3%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

¿QUÉ PRODUCTOS DE LA CARNE QUEDAN SIN RETENCIONES?

En este contexto, vale recordar que los productos incluidos en el decreto 685/2025, según su posición arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur, son los siguientes:

Capítulo 1: Animales vivos

0101.21.00: Caballos de raza pura para reproducción.

Caballos de raza pura para reproducción. 0101.29.00: Los demás caballos vivos.

Los demás caballos vivos. 0101.30.00: Asnos.

Asnos. 0101.90.00: Los demás animales vivos de la partida 01.01.

Los demás animales vivos de la partida 01.01. 0102.21.10: Bovinos de raza pura para reproducción (animales vivos de la especie bovina de raza pura para reproducción).

Bovinos de raza pura para reproducción (animales vivos de la especie bovina de raza pura para reproducción). 0102.21.90: Los demás animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.21.

Los demás animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.21. 0102.29.11: Bovinos, de un peso unitario superior a 300 kg.

Bovinos, de un peso unitario superior a 300 kg. 0102.29.19: Los demás bovinos.

Los demás bovinos. 0102.29.90: Los demás animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.29.

Los demás animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.29. 0102.31.10: Bovinos de raza pura para reproducción (animales vivos de la especie bovina, de raza pura para reproducción, de la subpartida 0102.31).

Bovinos de raza pura para reproducción (animales vivos de la especie bovina, de raza pura para reproducción, de la subpartida 0102.31). 0102.31.90: Los demás bovinos (animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.31).

Los demás bovinos (animales vivos de la especie bovina, de la subpartida 0102.31). 0102.39.11: Bovinos, de un peso unitario superior a 300 kg.

Bovinos, de un peso unitario superior a 300 kg. 0102.39.19: Los demás bovinos, excepto los de la subpartida 0102.39.11.

Los demás bovinos, excepto los de la subpartida 0102.39.11. 0102.39.90: Los demás animales vivos de la especie bovina.

Los demás animales vivos de la especie bovina. 0102.90.00: Los demás animales vivos de la especie bovina.

Los demás animales vivos de la especie bovina. 0103.10.00: Porcinos vivos para reproducción.

Porcinos vivos para reproducción. 0103.91.00: Porcinos vivos, de un peso inferior a 50 kg, excepto los de la subpartida 0103.10.

Porcinos vivos, de un peso inferior a 50 kg, excepto los de la subpartida 0103.10. 0103.92.00: Porcinos vivos, de un peso superior o igual a 50 kg, excepto los de la subpartida 0103.10.

Porcinos vivos, de un peso superior o igual a 50 kg, excepto los de la subpartida 0103.10. 0104.10.11: Ovinos, de raza pura para reproducción.

Ovinos, de raza pura para reproducción. 0104.10.19: Los demás ovinos.

Los demás ovinos. 0104.10.90: Los demás ovinos vivos.

Los demás ovinos vivos. 0104.20.10: Caprinos, de raza pura para reproducción.

Caprinos, de raza pura para reproducción. 0104.20.90: Los demás caprinos vivos.

Los demás caprinos vivos. 0105.11.10: Gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus , de un peso unitario inferior o igual a 185 g.

Gallos y gallinas de la especie , de un peso unitario inferior o igual a 185 g. 0105.11.90: Los demás gallos y gallinas.

Los demás gallos y gallinas. 0105.12.00: Pavos y pavas.

Pavos y pavas. 0105.13.00: Patos, gansos y pintadas.

Patos, gansos y pintadas. 0105.14.00: Faisanes.

Faisanes. 0105.15.00: Aves del género Gallus domesticus , para reproducción.

Aves del género , para reproducción. 0105.94.00: Las demás aves de la especie Gallus domesticus .

Las demás aves de la especie . 0105.99.00: Las demás aves vivas.

Las demás aves vivas. 0106.13.00: Camélidos (camelidae).

Camélidos (camelidae). 0106.14.00: Conejos.

Conejos. 0106.33.10: Avestruces de raza pura para reproducción.

Avestruces de raza pura para reproducción. 0106.33.90: Las demás avestruces.

Las demás avestruces. 0106.39.00: Las demás aves.

Las demás aves. 0106.49.00: Los demás insectos.

Los demás insectos. 0106.90.00: Los demás animales vivos.

Capítulo 2: Carne y despojos comestibles

0201.10.00: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales.

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales. 0201.20.10: Cuartos delanteros, frescos o refrigerados.

Cuartos delanteros, frescos o refrigerados. 0201.20.20: Cuartos traseros, frescos o refrigerados.

Cuartos traseros, frescos o refrigerados. 0201.20.90: Los demás.

Los demás. 0201.30.00: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada.

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada. 0202.10.00: Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales.

Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales. 0202.20.10: Cuartos delanteros, congelados.

Cuartos delanteros, congelados. 0202.20.20: Cuartos traseros, congelados.

Cuartos traseros, congelados. 0202.20.90: Los demás.

Los demás. 0202.30.00: Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada.

Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada. 0205.00.00: Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.

Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. 0206.10.00: Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.

Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. 0206.21.00: Lenguas de bovinos, congeladas.

Lenguas de bovinos, congeladas. 0206.22.00: Hígados de bovinos, congelados.

Hígados de bovinos, congelados. 0206.29.10: Corazones, congelados.

Corazones, congelados. 0206.29.90: Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.

Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados. 0206.80.00: Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o refrigerados.

Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o refrigerados. 0206.90.00: Los demás despojos comestibles, congelados.

Los demás despojos comestibles, congelados. 0207.11.00: Gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus , sin trocear, frescos o refrigerados.

Gallos y gallinas de la especie , sin trocear, frescos o refrigerados. 0207.12.10: Gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus , sin trocear, congelados, de un peso unitario inferior o igual a 185 g.

Gallos y gallinas de la especie , sin trocear, congelados, de un peso unitario inferior o igual a 185 g. 0207.12.20: Los demás gallos y gallinas, sin trocear, congelados.

Los demás gallos y gallinas, sin trocear, congelados. 0207.13.00: Trozos y despojos de gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus , frescos o refrigerados.

Trozos y despojos de gallos y gallinas de la especie , frescos o refrigerados. 0207.14.11: Cuartos delanteros, congelados.

Cuartos delanteros, congelados. 0207.14.12: Muslos, congelados.

Muslos, congelados. 0207.14.13: Alas, congeladas.

Alas, congeladas. 0207.14.19: Los demás trozos.

Los demás trozos. 0207.14.21: Corazones, hígados, mollejas y patas.

Corazones, hígados, mollejas y patas. 0207.14.22: Mollejas.

Mollejas. 0207.14.23: Hígados.

Hígados. 0207.14.24: Patas.

Patas. 0207.14.29: Los demás despojos.

Los demás despojos. 0207.14.31: Hígados.

Hígados. 0207.14.32: Mollejas.

Mollejas. 0207.14.33: Corazones.

Corazones. 0207.14.34: Patas.

Patas. 0207.14.39: Los demás.

Los demás. 0207.24.00: Pavos y pavas, sin trocear, frescos o refrigerados.

Pavos y pavas, sin trocear, frescos o refrigerados. 0207.25.00: Pavos y pavas, sin trocear, congelados.

Pavos y pavas, sin trocear, congelados. 0207.26.00: Trozos y despojos de pavos y pavas, frescos o refrigerados.

Trozos y despojos de pavos y pavas, frescos o refrigerados. 0207.27.00: Trozos y despojos de pavos y pavas, congelados.

Trozos y despojos de pavos y pavas, congelados. 0207.41.00: Patos, sin trocear, frescos o refrigerados.

Patos, sin trocear, frescos o refrigerados. 0207.42.00: Patos, sin trocear, congelados.

Patos, sin trocear, congelados. 0207.43.00: Trozos y despojos de patos, frescos o refrigerados.

Trozos y despojos de patos, frescos o refrigerados. 0207.44.00: Trozos y despojos de patos, congelados.

Trozos y despojos de patos, congelados. 0207.45.00: Hígados grasos de patos, frescos o refrigerados.

Hígados grasos de patos, frescos o refrigerados. 0207.51.00: Gansos, sin trocear, frescos o refrigerados.

Gansos, sin trocear, frescos o refrigerados. 0207.52.00: Gansos, sin trocear, congelados.

Gansos, sin trocear, congelados. 0207.53.00: Trozos y despojos de gansos, frescos o refrigerados.

Trozos y despojos de gansos, frescos o refrigerados. 0207.54.00: Trozos y despojos de gansos, congelados.

Trozos y despojos de gansos, congelados. 0207.55.00: Hígados grasos de gansos, frescos o refrigerados.

Hígados grasos de gansos, frescos o refrigerados. 0207.60.00: Carnes de avestruz, fresca, refrigerada o congelada.

Carnes de avestruz, fresca, refrigerada o congelada. 0208.10.00: Conejos.

Conejos. 0208.60.00: Camellos y otros camélidos.

Camellos y otros camélidos. 0208.90.00: Las demás carnes y despojos comestibles, excepto los de animales de la especie caballar.

Las demás carnes y despojos comestibles, excepto los de animales de la especie caballar. 0209.90.00: Los demás tocino y grasa de cerdo, sin fundir ni extraer, de los de animales de la especie porcina.

Los demás tocino y grasa de cerdo, sin fundir ni extraer, de los de animales de la especie porcina. 0210.20.00: Carne de la especie bovina, salada, en salmuera, seca o ahumada.

Carne de la especie bovina, salada, en salmuera, seca o ahumada. 0210.99.11: Saladas o en salmuera.

Saladas o en salmuera. 0210.99.19: Las demás carnes.

Las demás carnes. 0210.99.30: Hígado de ganso o de pato, salado o en salmuera.

Hígado de ganso o de pato, salado o en salmuera. 0210.99.40: Productos de la partida 02.10, excepto los de la subpartida 0210.99.30.

Productos de la partida 02.10, excepto los de la subpartida 0210.99.30. 0210.99.90: Los demás.

Capítulo 5: Otros productos de origen animal

0501.00.00: Cabellos en bruto, incluso lavados o desgrasados; desperdicios de cabellos.

Cabellos en bruto, incluso lavados o desgrasados; desperdicios de cabellos. 0502.10.11: Con una longitud superior o igual a 10 cm, excepto las de la subpartida 0502.10.19.

Con una longitud superior o igual a 10 cm, excepto las de la subpartida 0502.10.19. 0502.10.19: Las demás.

Las demás. 0502.10.90: Las demás.

Las demás. 0502.90.10: Con una longitud superior o igual a 10 cm.

Con una longitud superior o igual a 10 cm. 0502.90.20: Las demás.

Las demás. 0504.00.11: Tripas de cerdo, saladas o en salmuera.

Tripas de cerdo, saladas o en salmuera. 0504.00.19: Las demás tripas.

Las demás tripas. 0504.00.90: Los demás productos de la partida 05.04.

Los demás productos de la partida 05.04. 0505.10.00: Plumas, incluso con cañón y plumón.

Plumas, incluso con cañón y plumón. 0505.90.00: Los demás productos de la partida 05.05.

Los demás productos de la partida 05.05. 0506.10.00: Huesos, incluso con médula, en bruto, descarnados, desgrasados, incluso molidos.

Huesos, incluso con médula, en bruto, descarnados, desgrasados, incluso molidos. 0506.90.00: Los demás productos de la partida 05.06.

Los demás productos de la partida 05.06. 0507.10.00: Marfil, marfil vegetal, marfil de hueso y marfil de cuerno.

Marfil, marfil vegetal, marfil de hueso y marfil de cuerno. 0507.90.00: Los demás productos de la partida 05.07.

Los demás productos de la partida 05.07. 0510.00.10: Ámbar gris, castóreo, civeta y almizcle.

Ámbar gris, castóreo, civeta y almizcle. 0510.00.90: Los demás productos de la partida 05.10.

Los demás productos de la partida 05.10. 0511.10.00: Semen de bovino.

Semen de bovino. 0511.99.10: Tendones y nervios.

Tendones y nervios. 0511.99.20: Huevos de gusano de seda.

Huevos de gusano de seda. 0511.99.30: Esponjas naturales de la especie Spongia officinalis.

Esponjas naturales de la especie Spongia officinalis. 0511.99.91: Productos de la partida 05.11, excepto los de las subpartidas 0511.99.10 a 0511.99.30.

Productos de la partida 05.11, excepto los de las subpartidas 0511.99.10 a 0511.99.30. 0511.99.99: Los demás productos de la partida 05.11.

Capítulo 15: Grasas y aceites de origen animal o vegetal

1501.90.00: Las demás grasas de cerdo, excepto las de la partida 15.01.

Las demás grasas de cerdo, excepto las de la partida 15.01. 1502.10.11: Sebo de cordero.

Sebo de cordero. 1502.10.12: Sebo de cabra.

Sebo de cabra. 1502.10.19: Los demás sebo de animales de la especie ovina o caprina.

Los demás sebo de animales de la especie ovina o caprina. 1502.10.90: Los demás sebo.

Los demás sebo. 1502.90.00: Los demás sebo de animales de la especie bovina, ovina o caprina.

Los demás sebo de animales de la especie bovina, ovina o caprina. 1503.00.00: Estearina de cerdo, estearina de sebo, aceite de sebo y estearina de aceite.

Estearina de cerdo, estearina de sebo, aceite de sebo y estearina de aceite. 1506.00.00: Las demás grasas y aceites animales y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

Las demás grasas y aceites animales y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 1522.00.00: Degrás; residuos de la elaboración de sustancias grasas o de ceras animales o vegetales.

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

1601.00.00: Salchichas, salchichones y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

Salchichas, salchichones y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 1602.10.00: Preparaciones de carne, despojos o sangre de animales de la especie porcina.

Preparaciones de carne, despojos o sangre de animales de la especie porcina. 1602.20.00: Preparaciones de hígado de cualquier animal.

Preparaciones de hígado de cualquier animal. 1602.31.00: Preparaciones de pavo y pava.

Preparaciones de pavo y pava. 1602.32.10: Faisanes, gansos, patos y pintadas.

Faisanes, gansos, patos y pintadas. 1602.32.20: Pato y ganso.

Pato y ganso. 1602.32.30: Las demás.

Las demás. 1602.32.90: Las demás preparaciones de aves de la partida 01.05.

Las demás preparaciones de aves de la partida 01.05. 1602.39.00: Las demás preparaciones de carne, despojos o sangre de aves de la partida 01.05.

Las demás preparaciones de carne, despojos o sangre de aves de la partida 01.05. 1602.50.00: Las demás preparaciones de animales de la especie bovina.

Las demás preparaciones de animales de la especie bovina. 1602.90.00: Las demás preparaciones de carne, despojos o sangre.

Las demás preparaciones de carne, despojos o sangre. 1603.00.00: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

2301.10.10: Harina y pellets de carne y despojos de la partida 02.01 a 02.08, de origen animal.

Harina y pellets de carne y despojos de la partida 02.01 a 02.08, de origen animal. 2301.10.90: Las demás harinas y pellets de carne y despojos.

Con información de INFOCAMPO

