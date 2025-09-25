La Municipalidad incorporó un desfibrilador a la YPF de la ruta A012



Previamente todo el personal del establecimiento recibió una capacitación en el uso del equipo, a cargo del doctor Gustavo Oggero. La incorporación del dispositivo se produjo en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita, que avanza con la disposición de desfibriladores externos automáticos en puntos estratégicos de San Lorenzo.

En un encuentro del que participó el intendente Leonardo Raimundo y el secretario de Salud, Eduardo Ros, la Municipalidad de San Lorenzo entregó un desfibrilador externo automático (DEA) a la estación de servicio YPF Arroyo, ubicada en el acceso sur a San Lorenzo por la ruta A012. La incorporación del equipo se produjo este jueves, en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita, que lleva adelante la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente.

Previamente todo el personal del establecimiento había recibido una capacitación en el uso del aparato, a cargo del doctor Gustavo Oggero.

“Seguimos adelante con la implementación del programa que tiende a que San Lorenzo sea una ciudad plenamente cardioprotegida. En este caso, con la instalación de un DEA en un lugar estratégico, que está en el límite de los barrios Villa Felisa y Morando, en el Acceso Sur, donde hay un tráfico incesante y por donde circula gran cantidad de trabajadores”, expresó el intendente Leonardo Raimundo.

Cabe recordar que el 11 de septiembre pasado, la entrega del DEA y la capacitación en su uso habían tenido lugar en la Axion del Acceso Centro. El próximo punto al que llegará el programa es la estación de servicio Puma Energy, situada en Oroño y Ruta 11.

La manipulación de los dispositivos es sencilla, ya que tan sólo cuentan con dos botones: uno que orienta al rescatador a lo largo de todo el procedimiento y otro para activar la descarga eléctrica. Además, los aparatos son inteligentes, ya que a partir de la detección del ritmo cardíaco indican a la persona que está brindando la asistencia cuáles son los pasos a seguir, disminuyendo significativamente la posibilidad de una descarga indeseada.

Actualmente, cuentan con desfibriladores el Polideportivo Municipal, el Centro de Atención al Turista, el Centro Cultural, el CIC de barrio Mitre, la Secretaría de Desarrollo Social, la portería del Palacio Municipal, la comisaría 7ª, el destacamento policial de barrio Bouchard y las estaciones de servicio Axion e YPF Arroyo. Además se dotará del equipamiento a personal del Departamento de Tránsito de la Municipalidad.

La Municipalidad incorporó un desfibrilador a la YPF de la ruta A012 .