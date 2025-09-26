No es Japón ni Estados Unidos: El país con más robots industriales del planeta es China, y su hegemonía ya altera la velocidad, los costes y las reglas de la producción mundial



Las fábricas chinas integran cerca de 300.000 nuevos robots cada año, un salto que contrasta con el estancamiento de sus competidores. Su avance va más allá de la cantidad: reduce la dependencia de proveedores externos y transforma la automatización en arma estratégica para consolidar el liderazgo global de Pekín.

Nota original en: GIZMODO