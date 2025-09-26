Desde hace varias décadas, diferentes estudios señalan que en la composición etaria de la población a nivel mundial, en promedio, comenzaron a ganar terreno las personas mayores a 55 años.

En este escenario, las ciencias que estudian los procesos de envejecimiento, sus consecuencias, características y derivaciones, cobran mayor importancia. Y en este punto, la “gerontología” se gana toda la curiosidad.

La gerontología es el estudio del envejecimiento desde diferentes ángulos: salud, mente, comunidad y asistencia sanitaria. Su objetivo es entender cómo envejece el ser humano y cómo estos cambios afectan nuestra vida diaria. Este campo multidisciplinario no solo se centra en los aspectos negativos del envejecimiento, sino también en cómo las personas pueden llevar una vida activa y satisfactoria en la tercera edad.

Sus pilares

Biología del envejecimiento: en ese campo, se analizan los cambios físicos que ocurren con la edad, desde la disminución de la masa muscular hasta cambios en la piel y los órganos.

Psicología del envejecimiento: este aspecto se enfoca en la salud mental y emocional de las personas mayores. Se exploran temas como la memoria, la cognición y la adaptación a las pérdidas.

Sociología del envejecimiento: en esta aplicación, la gerontología también estudia el papel de las personas mayores en la sociedad. Se examinan las políticas públicas que afectan a este grupo y se busca fomentar una imagen positiva del envejecimiento.

Salud y atención médica: la gerontología se interesa por el acceso a servicios de salud, la prevención de enfermedades y la promoción de un estilo de vida saludable.

¿Por qué es relevante?

Con el aumento de la esperanza de vida, es más relevante que nunca entender el envejecimiento. En este sentido, la gerontología nos ayuda a comprender la relevancia de promover un envejecimiento saludable, fomentar hábitos que mejoran la calidad de vida, desarrollar políticas públicas adecuadas y, más que nada, a romper estereotipos asociados a las personas mayores, a cómo se las percibe, menciona o trata.

La gerontología no solo es un campo de estudio académico; es una herramienta vital para construir una sociedad inclusiva donde las personas mayores sean valoradas y respetadas. Al comprender mejor el proceso de envejecimiento, todos podemos contribuir a un futuro donde la edad sea solo un número, y la calidad de vida sea la verdadera medida del bienestar.

