Historias relacionadas

Régimen penal juvenil: cómo votaron los diputados santafesinos

Régimen penal juvenil: cómo votaron los diputados santafesinos

Editor 13/02/2026
El ternero sube con fuerza y pone más presión a los precios ganaderos: superó los U$S 4 por kilo

El ternero sube con fuerza y pone más presión a los precios ganaderos: superó los U$S 4 por kilo

Redacción 12/02/2026
Inflación en Santa Fe: 2,6% en enero y golpe fuerte en la mesa

Inflación en Santa Fe: 2,6% en enero y golpe fuerte en la mesa

Editor 12/02/2026