La NASA no quiere despedirse todavía de la Estación Espacial Internacional. La idea de “aparcarla” en un puerto orbital vuelve a ganar fuerza antes de su destrucción



El plan oficial sigue siendo hacerla reentrar de forma controlada en 2030, pero legisladores de EE. UU. han pedido reexaminar una alternativa: mover la ISS a una órbita más alta para conservarla como infraestructura espacial a largo plazo.

Nota original en: GIZMODO