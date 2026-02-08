Newell’s no pudo sumar su primer triunfo y perdió ante Defensa y Justicia por 3 a 2 en el Coloso, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Juan Miritello por duplicado y Ayrton Portillo convirtieron para el Halcón. Matías Cóccaro y Oscar Salomón lograron descontar para el equipo de Fabio Orsi y Sergio Gómez.

Con el propio Salomón recuperado de la lesión que se había informado, la dupla decidió que sea titular en lugar de Nicolás Goitea. El equipo formó con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Facundo Guch, Luciano Herrera; Walter Núñez y Matías Cóccaro.

Las dos primeras ocasiones fueron para el dueño de casa. Primero, Luciano Herrera remató pisando el área y contó con la buena respuesta de Cristopher Fiermarín. Luego, Facundo Guch remató desde afuera y nuevamente el arquero salvó a su equipo.

A los 31 la visita se puso en ventaja. Luego de un despeje defectuoso de Martín Luciano, Rubén Botta le cedió el balón a Juan Miritello, quien solo lo debió empujar hacia el arco para poner el 1 a 0.

Sobre el final de la primera parte llegó el segundo. Tras una gran jugada colectiva, llegó el centro desde la derecha y apareció otra vez Juan Miritello para poner el 2 a 0.

Ya en el complemento llegó el tercero. Ayrton Portillo corrió desde la mitad de la cancha y cuando pisó el área remató fuerte para vencer a Gabriel Arias.

A los 30, la Lepra logró descontar. Matías Cóccaro tomó una pelota de aire y con una pirueta venció a Fiermarín y estableció el 1-3.

En tiempo cumplido, vino un nuevo descuento. Luego de tiro de esquina y varios rebotes, Armando Méndez la empujó y puso el 2-3.

Con este resultado, el equipo de Orsi y Gómez quedó con un punto, en el fondo de su zona. Lo próximo será frente a Deportivo Riestra en condición de visitante. ​ ROSARIOPLUS