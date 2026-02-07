Cada 8 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1785 – NACE MARTÍN DE GÜEMES. Nace en la ciudad de Salta el político y militar Martín Miguel de Güemes, líder de la “guerra gaucha” contra la corona española en la gesta de la independencia argentina. Fue el primer gobernador de la provincia de Salta (1815-1821).

1826 – BERNARDINO RIVADAVIA. Con la aprobación del Congreso a la ley de Presidencia, Bernardino Rivadavia (Bernardino González Rivadavia) asume como primer jefe de estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ejerció hasta su renuncia, el 27 de junio de 1827. El sillón presidencial lleva su nombre.

1827 – BATALLA DE JUNCAL. La flota de las Provincias Unidas del Río de la Plata, liderada por el almirante irlandés Guillermo Brown, se enfrenta frente a las costas de la isla rioplatense de Juncal con una escuadra del Imperio de Brasil a la que derrota sin sufrir pérdidas. Al cabo de dos días de combates, las fuerzas de Brown destruyeron tres naves portuguesas y apresaron a otras doce.

1828 – NACE JULIO VERNE. Nace en la ciudad de Nantes (Loira, Francia) el escritor y dramaturgo francés Julio Verne, autor de las célebres novelas 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la tierra. Es reconocido por su gran influencia en el género literario de la ciencia ficción.

1931 – NACE JAMES DEAN. Nace en la ciudad de Marion (Indiana, EEUU) el actor estadounidense James Dean, quien se convirtió en una de las estrellas de Hollywood por su trabajo en los filmes Al este del Edén (1954), Rebelde sin causa (1954) y Gigante (1955). Es el único actor que ha tenido dos nominaciones póstumas al Óscar.

1949 – NACE FLORINDA MEZA. Nace en el municipio de Juchipila (Zacatecas, México) la actriz y comediante mexicana Florinda Meza García de Gómez, popularmente conocida por interpretar el personaje de Doña Florinda en la exitosa serie televisiva El Chavo del 8.

1961 – NACE VINCE NEIL. Nace en la ciudad de Hollywood (California, EEUU) el músico y cantante estadounidense Vince Neil, vocalista de la banda de glam rock Motley Crue, con la que vendió más de cien millones de discos.

1986 – RIVER 5 POLONIA 4. En el torneo de verano de Mar del Plata, el River Plate dirigido por Héctor “Bambino” Veira vence por 5-4 a la selección de Polonia. Todo gracias a un espectacular gol de chilena del habilidoso delantero uruguayo Enzo Francéscoli que pasó a la historia del fútbol. River se alzó con la victoria al remontar un marcador de 4 a 2 a favor del equipo europeo.

2012 – FALLECE LUIS A. SPINETTA. A la edad de 62 años muere en Buenos Aires el músico, cantante y compositor Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas de rock más importantes y respetados en América Latina.

2016 – FALLECE AMELIA BENCE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 101 años, la actriz Amelia Bence (María Batvinik), una de las grandes estrellas de la «época de oro» del cine argentino y protagonista del clásico «Los ojos más lindos del mundo».

