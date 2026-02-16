Newell’s cortó la racha de derrotas, al igualar como visitante con Deportivo Riestra 1 a 1, por la fecha 5 del Torneo Apertura. Nicolás Benegas, en la primera parte, abrió la cuenta para el local; mientras que Juan Ramírez, de penal a falta de 3 minutos, igualó el juego. El elenco de Favio Orsi y Sergio Gómez aún no ganó.

La dupla dispuso de dos variantes para el duelo de este lunes: los ingresos de Jherson Mosquera y Marcelo Esponda por Martín Luciano y Jerónimo Gómez Mattar, respectivamente. El elenco leproso formó con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda; Facundo Guch, Luciano Herrera; Michael Hoyos y Matías Cóccaro.

La cuenta se abrió a los 35 minutos del primer tiempo. Tras un despeje defectuoso de Oscar Salomón, Nicolás Benegas aprovechó para rematar dentro del área para vencer a Gabriel Arias y poner el 1 a 0.

El inicio del segundo tiempo mantuvo la misma tendencia que en la primera parte. El local se hizo dueño del balón y de hecho pudo liquidar el encuentro con un mano a mano de Jonathan Herrera, que tapó bien el arquero rojinegro.

Sobre el final, llegó una infracción de Armando Méndez dentro del área y la sanción del penal por parte del juez, Luis Lobo Medina. Juan Ramírez se hizo dueño a los 43 minutos y batió a Ignacio Arce para establecer el 1 a 1 definitivo.

Con esta igualdad el elenco de Orsi-Gómez llegó a los 2 puntos. Lo próximo será un duelo clave frente a Banfield, el sábado, nuevamente en condición de visitante. ​ ROSARIOPLUS