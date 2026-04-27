Natalia de la Sota, hija de quien fuera tres veces gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota, comenzó a recorrer el país pensando en el armado político para las elecciones del año que viene, donde buscará representar una opción diferente dentro de la oposición al gobierno de Javier Milei. Ya estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, y ahora tiene a Rosario como su próxima parada.

La hija del Gringo hará una recorrida por la ciudad junto a referentes de distintos espacios del peronismo santafesino: se mostrará junto a Caren Tepp, de Ciudad Futura; Diego Giuliano, del Frente Renovador; y Pablo Corsalini, intendente de Pérez y conductor de VAMOS, el grupo de intendentes y presidentes comunales que busca aportar aire fresco al peronismo santafesino.

PERONISMO DESDE LAS BASES Y DESDE EL CENTRO DEL PAÍS

Además de los dirigentes mencionados, de la Sota también se encontrará con Joel “Piojo” Natali y Constanza “Cony” Estepa, de QTP. No sólo será una formalidad, sino que el cierre de la jornada se realizará en Mística, uno de los centros culturales que administran desde este espacio.

La cercanía entre la diputada cordobesa y QTP proviene del vínculo que la agrupación rosarina, referenciada en la militancia universitaria y la gestión cultural, tiene con Sean Eternos, un espacio del peronismo cordobés de similares características, que acompañó la candidatura de De la Sota a diputada nacional.

Este armado, que es incipiente pero que tiene en su haber varios encuentros, promueve una lógica de trabajo que aporta oxígeno al peronismo, y lo acerca a sectores juveniles, profesionales y la clase media, sectores que en las últimas elecciones migraron su voto masivamente hacia otras fuerzas. Es de ese lugar que De la Sota busca impulsar su figura, e ir construyendo alianzas con figuras del amplio espectro que componen el peronismo a lo largo y ancho del país, trabajando en conjunto, pero sin tener que pedir permiso en Buenos Aires.

UN EJE QUE SE CONSOLIDA

La proximidad de De la Sota con QTP, y las principales figuras que la van a estar acompañando durante su paso por Rosario indican un esquema de alianzas mayor: tanto con Vamos, que proyecta a Corsalini como candidato a gobernador para las próximas elecciones provinciales; como con Ciudad Futura, que viniendo desde un sector más alineado a la centro-izquierda encabezó las listas del peronismo en Rosario y Santa Fe durante el último proceso electoral.

El dato a resaltar es que, a diferencia de otras alianzas con tintes electoralistas, la relación entre QTP, Vamos, y Ciudad Futura, se explica con mayor claridad por una coincidencia generacional y metodológica sobre la forma de hacer política que se puede ver materializado en último Día de la Lealtad Peronista organizado por QTP, donde Tepp y Corsalini estuvieron presentes y hablaron ante una multitud compuesta no sólo por militantes peronistas, sino de características heterogéneas. Un capital simbólico que De la Sota también ostenta y busca trasladar más allá de las fronteras de su provincia.

EL SALTO HACIA LO NACIONAL

Ante un panorama económico cada vez más complejo, frente al cual el Gobierno Nacional no sólo parece no tener respuestas, sino que le añade traspiés constantes en el frente político, la oposición aún se muestra fragmentada y sin evidenciar un rumbo claro para salir de la crisis. Es en este marco donde cobra relevancia la visita de De la Sota a Rosario, aunque parezcan lejanas las elecciones de 2027, ya que tanto en el Congreso como en las gobernaciones del interior se empieza a hablar de la “nacionalización” de la dirigenta cordobesa.

Con acercamiento a sectores productivos tradicionalmente reacios al peronismo/kirchnerismo, e importantes vínculos en territorios hostiles para la actual oposición como la propia Santa Fe, De la Sota emerge como una figura de relevancia en la discusión nacional. Incluso, hay quienes la colocan como la pieza de equilibrio ideal para una candidatura presidencial encabezada por Axel Kicillof. Aunque para esa discusión aún falta mucho, su paso por el sur santafesino sin dudas deja claro que su modelo de construcción combina renovación, territorio y votos en el centro del país. ​ ROSARIOPLUS