La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este martes las oficinas de una desarrolladora inmobiliaria en Puerto Norte, en el marco de una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico.

El operativo fue ordenado por la Justicia Federal a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con el objetivo de recolectar documentación sobre compras de terrenos y propiedades realizadas por integrantes de una banda investigada.

Los agentes federales secuestraron archivos y registros vinculados a operaciones inmobiliarias realizadas por una organización narcocriminal que operaba en Rosario y la región. No hubo detenciones en el lugar.

La investigación principal se inició en 2025 y derivó en la detención de 13 personas acusadas de integrar una estructura dedicada al tráfico y comercialización de cocaína. Tras meses de seguimiento, se realizaron múltiples allanamientos en distintas localidades de la región Rosario. En esos operativos se secuestraron cerca de 53 kilos de droga, dinero en efectivo, armas y vehículos.

Según consta en la causa, la organización contaba con distintos niveles operativos: desde el ingreso de la droga al país hasta su distribución en el mercado local.

El allanamiento en Puerto Norte marca una nueva etapa centrada en el aspecto económico de la organización. La documentación incautada será analizada para definir si hubo maniobras de lavado y quiénes participaron. ​ ROSARIOPLUS