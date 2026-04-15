Cada 15 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1452 – LEONARDO DA VINCI. Nace en la localidad de Vinci (Toscana, Italia) el pintor, escultor, anatomista, científico y arquitecto italiano Leonardo da Vinci, símbolo de la era del Renacimiento de las artes y las ciencias. Es el autor de La Gioconda y La última Cena, entre otras grandes obras renacentistas.

1865 – ABRAHAM LINCOLN. A la edad de 56 años muere el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln al recibir un disparo en la cabeza cuando asistía a una función del Teatro Ford en Washington. El asesino fue el actor John Wilkes Booth, simpatizante del Sur esclavista que se había infiltrado en el palco donde estaba Lincoln sin custodia.

1953 – BOMBAS EN LA PLAZA. La detonación de dos bombas en la Plaza de Mayo cuando se realizaba un acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) en apoyo al gobierno de Juan Domingo Perón mata a seis personas y hiere a otras 90. Grupos peronistas reaccionaron con la quema de iglesias y locales identificados con la oposición.

19610415 BAHÍA COCHINOS, CUBA. Exiliados cubanos entrenados y dirigidos por la CÍA intentan asaltar las islas y fueron derrotados por las tropas de Fidel Castro en Playa Girón. Analistas consideran que este fracaso de la CIA contribuyó a apuntalar a Fidel Castro.

1965 – BICAMPEÓN DE AMÉRICA. El 15 de abril, Independiente se consagra bicampeón de la Copa Libertadores de América. Lo hizo al vencer por 4-1 a Peñarol de Montevideo en el desempate disputado en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Fue la última edición del torneo que solo se disputaba entre los campeones de las asociaciones afiliadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

1975 – DOPING POSITIVO. El delantero de Banfield Juan Alberto Taverna da positivo en un control antidoping. Fue el primer caso de consumo de drogas prohibidas en la Primera División del fútbol argentino. Taverna fue suspendido por un año, pero unos meses después se le conmutó la sanción.

1977 – SECUESTRO DE TIMERMAN. El periodista Jacobo Timerman, fundador de la revista Primera Plana y del diario La Opinión, es secuestrado en su casa por un grupo parapolicial de la última dictadura. Timerman apareció el 25 de mayo de 1977 alojado en la alcaldía de la Policía Federal.

1978 – TARRAGÓ ROS. A la edad de 54 años muere en la ciudad santafesina de Rosario el músico, acordeonista y compositor correntino Tarragó Ros, apodado «el Rey del Chamamé». Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, el 22 de Junio de 1923. Grabó 19 álbumes y compuso casi 200 canciones, entre ellas varias incluidas en el cancionero popular de la música litoraleña, como El desconsolado, Por qué te fuiste y El prisionero.

1980 – JEAN P. SARTRE. Muere en París, a la edad de 74 años, el filósofo y escritor francés Jean Paul Sarte. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura de 1964 al que rechazó en una carta, en la que explicó a la Academia Sueca que él tenía por regla desistir de toda distinción.

2001 – FALLECE JOEY RAMONE. El 15 de abril, a la edad de 49 años, muere en la ciudad de Nueva York el músico, y cantante estadounidense Joey Ramone (Jeffrey Ross Hyman). Fue el vocalista y cofundador de la banda Ramones y una de las figuras más influyentes del punk-rock.

2019 – NOTRE DAME. Estalla el incendio que destruyó gran parte del techo y la aguja central de la catedral Notre Dame de París. Ocurrió cuando se llevaban a cabo reformas en ese templo católico de 850 años de antigüedad.

2024 – DÍA DEL ARTE. Se celebra el Día Mundial del Arte en recuerdo de la fecha del natalicio (1452) del pintor, escultor, científico, anatomista y arquitecto italiano Leonardo Da Vinci con el fin de promover las actividades creativas y artísticas.

Efemérides del 15 de abril.

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