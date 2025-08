Diversas agrupaciones marcharán este martes a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad frente al Congreso. El reclamo se extenderá al resto del país. En Rosario. se congregarán en la plaza San Martín, desde las 10.

Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) convocaron a manifestarse contra el veto. Su titular, Mariel Chiapero, expresó: “Vivimos con un enorme dolor la crisis actual y tratando de no desaparecer”.

La referente en discapacidad indicó que la aprobación de la ley “había aportado esperanza”. “Pero ahora nos encontramos con un dolor que se profundiza, también la incertidumbre porque vemos que las decisiones políticas priorizan medidas que apuntan a generar ganancias a los sectores que más tienen en lugar de proteger a poblaciones como las personas con discapacidad, un sector que se encuentra con mucha vulnerabilidad”

En tanto, la concentración en Buenos Aires está planificada para las 11.30, en la plaza de los dos Congresos y, también, en todas las plazas centrales del interior país; paralelamente, se suspenderán las actividades relacionadas al área de Discapacidad por la “gravedad de la crisis” que está atravesando.

Por su parte, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una de las entidades que participarán de la manifestación, “rechaza” el veto que el Gobierno Nacional anunció, tal como lo hizo con el aumento a los jubilados y la moratoria previsional, ambos proyectos aprobados por el Congreso.

“Presidente (Javier) Milei, ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, cuestionaron desde el Foro.

En la misma línea, indicaron que “el verdadero desafío” es construir una sociedad “más justa”, donde “nadie quede excluido ni sólo” frente a las dificultades que se presentan en la Argentina de hoy.

Para finalizar, manifestaron que la ‘Emergencia en Discapacidad’ abarca “múltiples realidades” porque existen personas que trabajan “en talleres protegidos” y que hoy perciben “$28.000 mensuales”, como así también están quienes “esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso”, además del acompañamiento integral que les permita desarrollarse.

“Hoy, esas personas, están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre”, concluyeron.

