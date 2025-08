Babuinos ejecutados; ¿Quién responde ante esta masacre?



Por Pedro Pozas Terrados. Pressenza.com. Medio Ambiente

Proyecto Gran Simio y la Federación de Defensa Animal (DEAN), denuncian el asesinato de 12 babuinos en el zoo de Núremberg y exige el fin de la reproducción en cautividad

Las citadas organizaciones en defensa de la vida, denuncian con profunda indignación y firmeza la decisión del zoológico Tiergarten de Núremberg, en el sur de Alemania, de sacrificar a 12 babuinos de Guinea en perfecto estado de salud por una supuesta “superpoblación”. Este acto de crueldad institucionalizada pone al descubierto la falta de ética, transparencia y responsabilidad que rige en muchos zoológicos europeos, amparados por organismos como la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Este crimen contra la vida no puede quedar impune. No es admisible que por meras razones de comodidad o falta de espacio, se asesine a seres vivos que han sido condenados a vivir en recintos cerrados por el propio sistema. Los zoológicos deben dejar de ser cárceles disfrazadas de conservación. Lo sucedido en Núremberg es una advertencia brutal: los zoológicos no están preparados para gestionar ni éticamente ni científicamente la vida que dicen proteger

Los responsables del zoo alegan que los babuinos fueron sacrificados como “último recurso”, ante la imposibilidad de reubicarlos y la ineficacia de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, desde Proyecto Gran Simio y DEAN sostienen que estas justificaciones son inadmisibles, y evidencian que la reproducción en cautividad solo sirve para incrementar colecciones y no responde a ningún criterio real de conservación.

Dichas asociaciones exigen de inmediato la expulsión del zoo de Núremberg de la EAZA, por violar cualquier principio ético en la gestión de especies. Además, reclama la elaboración urgente de un Reglamento específico para la Ley de Zoológicos en España del 31/2003 de 27 de octubre de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, ya que la normativa está desfasada, es débil, con artículos vagos y sin capacidad de intervención efectiva. No sr puede seguir permitiendo que actos de este tipo se repitan bajo el paraguas de supuestas prácticas aceptadas.

Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años se han documentado numerosos asesinatos de animales en recintos zoológicos europeos y muchos otros no documentados, entre ellos:

El caso del león Marius en el zoo de Copenhague (2014), sacrificado y posteriormente diseccionado públicamente ante niños.

en el zoo de Copenhague (2014), sacrificado y posteriormente ante niños. La muerte de cuatro leones también en Copenhague por “incompatibilidad con un nuevo ejemplar”.

también en Copenhague por “incompatibilidad con un nuevo ejemplar”. La eliminación de cachorros de tigre y leones en zoológicos alemanes por no tener espacio o no cumplir criterios genéticos.

en zoológicos alemanes por no tener espacio o no cumplir criterios genéticos. El 28 de noviembre de 2014, el Zoológico de Cabarceno en Cantabria España, se abatieron a tiros a una manada de lobos adultos con los mismos argumentos y justificaciones que en todos los casos.

Imagen Pedro Pozas Terrados – IA

Todo esto evidencia que los zoológicos no son centros de conservación, sino vitrinas de exhibición, donde la vida es descartable y se manipula con absoluta impunidad.

Es por ello que es urgente establecer una moratoria internacional sobre la reproducción en cautividad, especialmente para especies que los zoológicos alegan estar ‘conservando’. No existe un aval científico independiente que respalde la necesidad de mantener programas reproductivos en condiciones de encierro. Solo hay intereses de mercado, intercambios entre zoos y aumento de colecciones para entretenimiento humano.

Proyecto Gran Simio y DEAN, defienden la progresiva clausura de los zoológicos tradicionales y su transformación en centros de rescate y recuperación. La educación y la conservación real deben apoyarse en hábitats naturales, santuarios éticos y tecnologías como la realidad virtual, que permiten un contacto respetuoso y educativo con las especies, sin su sufrimiento.

Las organizaciones también recuerdan que la mayoría de los zoológicos no cumplen adecuadamente con los estándares mínimos de bienestar animal. La cautividad genera trastornos psicológicos, estereotipias, aislamiento y sufrimiento. Los zoológicos no son ni han sido jamás lugares de respeto hacia los seres vivos. Tampoco son lugares educativos ni culturales. Observar especies donde han perdido su sentido de la vida, es disfrazar un negocio que solo busca ganancias económicas a costa de la esclavitud de seres sintientes y el engaño de mostrar a los visitantes una verdad disfrazada.

Imagen de Pedro Pozas Terrados – IA En su propio hábitat es como mejor se protegen las poblaciones y las especies en peligro de extinción

“Necesitamos ya una Ley de Grandes Simios en España y a nivel internacional. Una ley que reconozca sus derechos fundamentales y ponga fin al encierro injustificado. Lo que ha ocurrido con los babuinos es otro ejemplo de por qué urge un cambio radical en la relación de los humanos con los demás seres sintientes”, ha declarado uno de los representantes de estas organizaciones.

Ante esto, DEAN y Proyecto Gran Simio, hacen un llamamiento urgente a las autoridades europeas, españolas e internacionales para que no permanezcan impasibles ante este atropello moral y ético. Es hora de legislar con valentía y romper con las prácticas arcaicas que siguen sometiendo a millones de animales en el mundo. Urge de manera urgente una revisión de la Ley 31/2003 de zoológicos por estar desfasada y ser muy vaga sin aclarar muchos de sus artículos y un Reglamento que regule dicha Ley en la que se prohíba todo este tipo de prácticas que deben estar penadas.

“Si no actuamos ahora, seguirán matando animales por conveniencia. Esto no es conservación. Es un sistema de gestión basado en la muerte. Y ante eso, nuestra única respuesta es la denuncia, la acción y la exigencia de justicia”, aclaran rotundamente los representantes de ambas Asociaciones.

Pedro Pozas Terrados

Nota original en: PRESSENZA.COM