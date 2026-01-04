Las obras apuntan a reforzar la conservación, seguridad y accesibilidad de estos sectores del Monumento a la Bandera, en el marco de su puesta en valor. Los espacios estarán cerrados por 4 meses.

En el marco de los trabajos de restauración y puesta en valor edilicia que se llevan adelante en el Monumento Nacional a la Bandera, se pondrán en marcha nuevas tareas de conservación, modernización y mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad para quienes visitan el emblemático espacio. Las intervenciones alcanzarán en esta oportunidad a la Sala de Honor de las Banderas de América, el ascensor de la Torre y los miradores.

Entre las principales acciones previstas se destaca la renovación integral de la Sala de Honor de las Banderas de América, donde se instalará un sistema de climatización frío/calor que permitirá garantizar condiciones ambientales adecuadas. Además, se realizará el reemplazo de los vidrios de las vitrinas por cristales de seguridad, junto con la restauración de sus marcos, y se llevará adelante la renovación integral del sistema de iluminación, mejorando tanto la conservación como la experiencia de visita para el público.

Foto: El patio interior del Monumento.

Las obras para esta etapa también alcanzan a la Torre del Monumento, donde se ejecuta un proceso de modernización del ascensor, el reemplazo de las rejas de seguridad de los miradores y la restauración de las aberturas, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y funcionalidad de estos espacios emblemáticos.

Al tratarse de tareas de restauración patrimonial, los plazos de ejecución pueden presentar modificaciones en función de la complejidad de las intervenciones y del cuidado que requiere cada etapa del proceso.

A raíz del avance de estas obras, a partir del lunes 5 de enero de 2026 la Sala de Honor de las Banderas de América permanecerá cerrada al público por un plazo estimado de 120 días. Asimismo, el acceso a la Torre —que ya se encuentra restringido por trabajos en el basamento— continuará sin habilitación hasta fines de febrero, aproximadamente.

FOTO: Una vista del frente del Monumento en Noviembre 2022 promoviendo el comienzo de la Fiesta Nacional de Colectividades