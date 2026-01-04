1855 – NACE KING C. GILLETTE. Nace en la ciudad de Fond du Lac (Wisconsin, EEUU) el empresario estadounidense King Camp Gillette. Fue el inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable.

1931 – NACE ROBERT DUVALL. Nace en la ciudad de San Diego (California, EEUU) el actor y director de cine estadounidense Robert Duvall. Ganó un premio Óscar, un Emmy y cuatro Globo de Oro. Filmó más de 60 películas.

1932 – NACE UMBERTO ECO. Nace en la ciudad de Alessandria (Piamonte, Italia) el semiólogo, filósofo y escritor italiano Humberto Eco, autor de la novela El nombre de la rosa (1980), en la que se basó la película homónima (1986) dirigida por el cineasta francés Jean-Jacques Annaud y protagonizada por Sean Connery.

1939 – LISANDRO DE LA TORRE. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires el abogado, escritor y exlegislador santafesino Lisandro De la Torre, primer presidente del Partido Demócrata Progresista y fundador del periódico La República. Como senador por Santa Fe denunció corrupción y monopolio en el comercio de carne vacuna al Reino Unido.

1965 – NACE ELEONORA CASSANO. Nace en el barrio porteño de Boedo la bailarina Eleonora Cassano, una de las fundadoras del ballet argentino y partenaire estable de Julio Bocca, con quien comenzó a trabajar en el Teatro Colón de Buenos Aires.

1969 – NACE MARILYN MANSON. Nace en la ciudad de Canton (Ohio, EEUU) el compositor, cantante, actor y cineasta estadounidense Marilyn Manson (Brian Hugh Warner), quien ganó popularidad en la década de 1990 por su personalidad e imagen controvertidas. Formó su nombre artístico al unir el de la actriz Marilyn Monroe y el criminal Charles Manson.

1973 – BRUCE SPRINGSTEEN. El cantante de rock y compositor estadounidense Bruce Springsteen publica “Greetings from Asbury park” , su primer disco de estudio, con el dio impulso a su exitosa carrera con el apoyo de la banda E Street Band.

1973 – 1° DISCO DE AEROSMITH. La banda estadounidense de rock Aerosmith publica en Estados Unidos su álbum debut con el nombre del grupo fundado en Boston y que incluye los exitosos temas “Dream on” y “Walking the dog”.

1976 – HUGO GATTI A BOCA. Unión de Santa Fe transfiere a su arquero Hugo Orlando Gatti a Boca Juniors en una operación por 600.000 pesos. El “Loco” Gatti, que había jugado en River Plate, fue ídolo y dueño del arco “xeneize” durante doce años.

1998 – 1° EMISION GASOLEROS. El canal 13 emite el primer capítulo de la popular telenovela Gasoleros, protagonizada por Juan Leyrado y Mercedes Morán, secundados por Nicolás Cabré, Malena Solda, Matías Santoiani, Alejandro Fiore, Cecilia Milone y Pablo Rago. La tira, de una temporada, contó con las participaciones especiales de Dady Brieva, China Zorrilla, Rubén Rada y Flavio Posca, entre otras figuras.

2003 – FALLECE FÉLIX LOUSTAU. Muere en Buenos Aires, a la edad de 80 años, el exfutbolista Félix Loustau, quien en la década de 1940 formó parte de la célebre delantera de “La máquina” de River Plate junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Adolfo Pedernera.

2014 – FALLECE EUGENIA DE CHIKOFF. A la edad de 94 años muere en Buenos Aires la experta en protocolo Eugenia de Chikoff, popularmente conocida como la condesa de Chikoff por sus presentaciones en radio y televisión con consejos sobre normas protocolares y ceremoniales, cultura social y buenos modales.

