Ministerio de Trabajo emplazó a Buyatti a mantener sueldos según convenio y presentar plan de continuidad

Se realizó la segunda reunión entre el SOEA y Buyatti en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de Santa Fe

Participaron miembros de Comisión Directiva y Delegados del Sindicato, directores de la empresa y funcionarios del Ministerio, también el Ministro Sukerman de forma virtual.

El Delegado Sergio Tourn expresó que “quedó claro que las intenciones de la empresa son reducir personal y tratar de salir del convenio aceitero. Expusieron abonar el 50% de lo que venían pagando, lo que fue rechazado por completo, es inaceptable. Se le volvió a recalcar que pertenecemos al gremio aceitero donde hay un convenio colectivo de trabajo que tienen que respetar.

El Ministerio también fue muy claro en eso, que el monto que ofrecen va muy por debajo de la línea de pobreza. Se le volvió a ofrecer a la empresa distintas alternativas tanto provinciales como nacionales, donde quedó claro que la empresa no las han ido a tocar.

El Ministerio les pidió, y nosotros tb, la ayuda del ATP, la empresa la recibió un solo mes y no pudieron argumentar por qué no se la dieron más. El Ministerio les recalcó que para seguir recibiendo el ATP tienen que presentar papeles, pero no tuvieron respuesta de cómo justificar eso.

Tenemos clara la intención de Buyatti, que viene acompañando a todo el grupo de empresas lo que vienen haciendo en paritarias. Nos queda claro que es algo político y que los trabajadores somos rehenes de todo esto.

No Despidos ni Retiros Voluntarios: Los representantes de Buyatti de palabra negaron rotundamente que hubieran ofrecido retiros voluntarios. Se lo hicimos dejar asentado en el acta, porque es otra maniobra más donde se nos quiso dejar como mentirosos”.

El Delegado Daniel Cerna explicó que “La semana pasada nos ofrecieron los despidos encubiertos a través de los retiros voluntarios. Ahora lo niegan y se lo hicimos dejar por escrito.

La reunión fue satisfactoria a pesar de los pormenores, con el apoyo incondicional del gremio y del Ministerio de Trabajo. El Ministro Sukerman estuvo en las dos audiencias con nosotros de forma virtual.

Esperamos la reunión que viene, Lunes 21 a las 9 de nuevo en el Ministerio, que les marcó los pasos. Que NO podemos cobrar menos de lo que dice el convenio aceitero, que se pongan las pilas y busquen toda al ayuda posible. El Ministro fue tajante y les dijo que para el 21 tenemos que tener un panorama definido y con los trabajadores tranquilos los próximos meses.

Creemos que vamos por buen camino convencidos de que nosotros vamos a poner en marcha esa fábrica y vana entrar todos los compañeros aceiteros. La Asamblea en las puertas de Buyatti nos dio este mandato de seguir para adelante y no aflojar“.

