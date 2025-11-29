La declaración se emitió luego del polémico acto antivacunas realizado días atrás en el Congreso de la Nación.

El Ministerio de Salud de la Nación, junto a las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, difundió un comunicado conjunto en el que ratifica la seguridad, la eficacia y el carácter irrenunciable de la vacunación como política sanitaria.

Remarcaron que las vacunas del Calendario Nacional son herramientas esenciales para proteger la salud pública.

Señalaron que su uso cuenta con décadas de evidencia científica sólida que demuestra su efectividad para prevenir enfermedades graves y salvar millones de vidas.

Reafirmaron el compromiso de garantizar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario, destacando que la inmunización es una política de Estado indispensable para el bienestar de la población.

El comunicado se emitió el Sábado 29 de Noviembre de 2025