1977 – DIEGO MARADONA.

El juvenil delantero Diego Maradona, quien despuntaba en Argentinos Juniors como gran promesa del fútbol, erra por primera vez un penal en su exitosa carrera. Fue en el empate 2 a 2 con Huracán, cuyo arquero, Héctor “Chocolate” Baley, le contuvo el disparo de “Pelusa” desde los doce pasos.

1900 – OSCAR WILDE. A la edad de 46 años muere en París el escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde, autor de los clásicos La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray.

1912 – HUGO DEL CARRIL. Nace en Buenos Aires el cantante de tangos, actor y cineasta Hugo Del Carril, la voz de la Marcha Peronista. Ganó fama al interpretar el tango Tiempos viejos en la película “Los muchachos de antes no usaban gomina”. Actuó en “Madreselva”, “La vida es un tango” y “La vida de Carlos Gardel”, entre otras películas.

1979 – PINK FLOYD. La banda británica de rock Pink Floyd publica The Wall, su undécimo álbum, que se convirtió en una declaración contra de la alienación y la guerra. En 1982, fue estrenado el filme The Wall, del director británico Alan Parker, basado en el álbum, uno de los clásicos de la historia del rock.

1979 – CHAPU NOCIONI. Nace en la ciudad santafesina de Gálvez el exbasquetbolista Andrés Marcelo “Chapu” Nocioni, quien formó parte de la llamada Generación Dorada con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

1985 – DECLARACIÓN DE IGUAZÚ. Los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, firman en la ciudad misionera de Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países. La Declaración de Iguazú sentó las bases para la creación del MERCOSUR, el bloque que ambos países comparten con Paraguay y Uruguay.

1989 – FIORAVANTI. A los 78 años muere en Buenos Aires el relator y comentarista uruguayo de fútbol Joaquín Serantes, popularmente conocido como Fioravanti, quien marcó una era en las transmisiones deportivas en las radios Splendid y El Mundo.

2013 – PAUL WALKER. Muere en la ciudad de Santa Clarita (California, EEUU), a la edad de 40 años, el modelo, piloto de carreras y actor Paul Walker, popularmente conocido por su interpretación de Brian O’Conner en la saga de películas Rápido y Furioso.

DÍA DEL TEATRO. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1783 en la que el virrey español Juan José de Vertiz y Salcedo dispuso la creación del Teatro de la Ranchería, la primera sala teatral de la Argentina.

DIA DEL HINCHA DE SAN LORENZO. Se celebra en conmemoración de la fecha de 2000 en la que cientos de socios azulgranas fueron al estadio Nuevo Gasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza International Sport and Leisure, como proponía Fernando Miele, por entonces presidente del club de Boedo.

DÍA NACIONAL DEL MATE. Instituido por ley en 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en conmemoración del nacimiento en 1778 del militar guaraní Andrés Guacurarí y Artigas, quien consumía esa infusión y fue uno de los caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

