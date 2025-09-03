El gobernador santafesino estableció un incremento promedio del 25 al 30% respecto de los valores que estaban vigentes hasta agosto.

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde este lunes y aplica a todas las categorías de vehículos.

Mientras la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,9% en julio, el gobernador Maximiliano Pullaro plancha paritarias y también sigue con su ajuste a los trabajadores: autorizó un incremento promedio del 25 al 30% en los valores de los peajes de la Autopista Rosario – Santa Fe. Es el segundo incremento en lo que va del año, ya que el primero se había aplicado el 1° de marzo.

El fideicomiso público que administra la arteria provincial, junto con las autoridades del Banco Municipal de Rosario y la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, son quienes establecen los aumentos. Los nuevos precios rigen a partir de este 1º de septiembre.

Para autos y camionetas (Categoría 1), el paso troncal pasó de $2.000 a $2.500, el acceso de $800 a $1.000 y el complemento de $1.200 a $1.500. En los vehículos de Categoría 2, los precios escalaron a $5.000 (troncal), $2.000 (acceso) y $3.000 (complemento).

En las categorías superiores, las subas fueron aún más marcadas. La Categoría 4 paga ahora $10.500 en el troncal, $4.500 en el acceso y $6.000 en el complemento. Los pesados de la Categoría 6 alcanzan las cifras más altas: $17.500 en el troncal, $7.000 en el acceso y $10.500 en el complemento.

El esquema prevé descuentos para quienes usan TelePase: un 30% para usuarios en general y un 50% para vehículos de gran porte radicados en territorio santafesino. La medida apunta a estimular el uso del sistema electrónico y agilizar el tránsito en la traza.