El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) avanzó este viernes con una nueva desregulación que incide sobre la ganadería argentina.

Se trata de la derogación de algunos capítulos del decreto N° 4.238/68, sancionado hace más de medio siglo durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y que aún continúa vigente en nuestro país.

“El Senasa mediante la nueva normativa busca una aplicación más eficiente, adecuada y transparente de la legislación sanitaria nacional”, indicó el organismo en un comunicado.

Y añadió que la Resolución Senasa 62/2026 que se conoció en las últimas horas “se enmarca en las reformas promovidas por el Estado Nacional orientadas a modernizar la regulación sanitaria, optimizar su aplicación y reforzar los principios de claridad, coherencia y protección”.

DESREGULACIÓN EN LA GANADERÍA

Puntualmente, en el marco del proceso de actualización, simplificación y ordenamiento del cuerpo normativo vigente, el Senasa derogó los Capítulos XXIX “Del asesoramiento”, y XXXIII “De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar”, del Decreto Nº 4238/68, con el objetivo de adecuar la normativa a los estándares actuales de gestión, control y comunicación institucional.

“El Capítulo XXXIII establece un régimen específico para productos de origen animal provenientes de la agricultura familiar, cuyas particularidades productivas generan diferencias sustanciales respecto del resto de las actividades reguladas por el Decreto. Esta situación afecta la coherencia interna del Reglamento y puede comprometer la homogeneidad de los criterios sanitarios y de inocuidad”, fundamentó la dependencia que preside María Beatriz ‘Pilu’ Giraudo.

En relación con el Capítulo XXIX, “regula mecanismos de asesoramiento y comunicación institucional basados en soportes impresos, propios de un contexto tecnológico hoy superado”, añadieron desde el Senasa.

Y justificaron también que “la incorporación de plataformas digitales y canales de comunicación en línea ha tornado obsoletas estas disposiciones, por lo que su eliminación permitirá adecuar el marco normativo a las modalidades actuales de vinculación con los administrados”.

“Con esta actualización normativa, el Senasa busca modernizar y ordenar el Decreto Nº 4238/68, eliminando disposiciones desactualizadas o incompatibles con las prácticas actuales, mejorando la claridad y coherencia del régimen normativo y favoreciendo una aplicación más eficiente y transparente de la normativa sanitaria”, cerraron.

“UNA APUESTA A LA LIBERTAD”

En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida, a través de un posteo en la red social X.

“Nuestra ganadería está viviendo un tiempo excepcional, pero está regida por una norma de la época de Onganía. Imagínense lo actualizada que puede estar. Pasaron los gobiernos y se actualizó poco o nada”, comenzó su mensaje.

Luego, comentó que entre el Senasa y el Ministerio que él encabeza comenzaron una depuración de esta norma para liberar restricciones, primordialmente, y para también adecuarla a los tiempos que corren.

“Es momento de redoblar al apuesta a la libertad”, enfatizó.

Por eso, valoró que las derogaciones “requieren de seguir avanzando en una adecuación integral de la norma buscando que sea sustancialmente más liviana”.

“Argentina será el país más libre del mundo, dice nuestro presidente Javier Milei. Este es otro pequeño paso en esa dirección para nuestra ganadería”, completó.

La resolución completa del Senasa se puede consultar en:

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR