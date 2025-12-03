Los datos se desprenden de un trabajo realizado por el Observatorio de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario.Calle Recreativa ya es parte de la fisonomía de las mañanas dominicales en la ciudad. El proyecto, que este año alcanzó las 600 jornadas, se erigió como un catalizador para el cambio de hábitos y la adopción de un estilo de vida más activo. Según un trabajo del Observatorio de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, un 57,5% de las y los usuarios encuentran en este proyecto el estímulo necesario para incorporar el ejercicio físico a sus rutinas de manera regular.Los números no solo reflejan el cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales, que es fomentar la actividad física, sino que también ponen de manifiesto la fidelidad que generó el circuito. Hace 13 años, Rosario fue la primera ciudad del país en implementar un circuito recreativo urbano que hoy alcanza 35 kilómetros, con espacios libres de tránsito para andar en bicicleta, patines, correr, caminar y que los niños y niñas jueguen.

Otro dato a destacar del estudio, obtenido a partir de una encuesta realizada en la jornada aniversario de Calle Recreativa, indicó que el 52,1% de quienes asisten a Calle Recreativa participa desde hace más de tres años y el 80% visita el espacio desde hace más de un año. En tanto, el 45% del total la visita todos los domingos y el 77% al menos una vez por mes. Un 65,6% lo hace a pie o corriendo, en tanto que un 28,6% la transita en bici.

En este sentido, las zonas más concurridas abarcan Br. Oroño desde Br. 27 de Febrero hasta Mendoza, y Br. Oroño desde Mendoza hasta Av. de la Costa, concentrando aproximadamente entre ambas la mitad del total de

visitas (49,3%), observándose en 2022 un crecimiento sostenido de la participación ciudadana en zona sur.

Además, el informe determinó que las actividades más elegidas son las clases de gimnasia, convocando al 34,8% de total de usuarios que realizaron alguna actividad, seguidas de Juguemos en la Calle, Mini Escuela Ciclista y yoga.

Experiencia pionera

Calle Recreativa constituye una experiencia pionera en Argentina y forma parte de la Red de Ciclovías Unidas de Latinoamérica, que llevan adelante numerosas ciudades para promover un estilo de vida más sano.

La implementación de este proyecto le valió a la ciudad de Rosario reconocimiento internacional y la posibilidad de ser ponderada por organizaciones como Ciudades Educadoras, además de haber sido calificada con la distinción de «3 Bicis» (máxima puntuación) por «Bicis de Calidad», programa de la Universidad de los Andes, Colombia.

La metodología de conteo de datos se realiza con base en una adaptación del proceso de cálculo utilizado en Colombia, sobre la información detallada en el “Manual para implementar, promocionar y evaluar programas de Vías Activas y Saludables en Colombia” (2013), publicado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, el grupo CEMA de la Universidad del Rosario y el grupo EpiAndes de la Universidad de los Andes, de Colombia.

La información obtenida genera indicadores importantes para medir los resultados de la aplicación de este tipo de políticas de Estado sobre el espacio público de la ciudad. Contar con esta información es de utilidad para hacer comparaciones anuales, entre diferentes épocas del año o con otros programas. Estos datos pueden servir también para hacer análisis de costo-beneficio y estudiar la evolución de algunos indicadores a través del tiempo.

Pista Recreativa, un nuevo espacio

Este año, el proyecto Calle Recreativa sumó un nuevo lugar para que los rosarinos y rosarinas puedan disfrutar de un espacio de encuentro, entrenamiento y actividad física en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

Se trata de un circuito que apunta a fomentar la recreación, la práctica deportiva y la vida saludable, y que al mismo tiempo significa una reconfiguración del lugar y las inmediaciones para que la ciudadanía se apropie del lugar.

La Pista Recreativa está habilitada cuando no hay competencias de automovilismo los domingos de 9.30 a 12.30. Cuenta con cuatro sectores específicos: un espacio central donde se realizarán actividades y clases de distintas disciplinas, una pista recreativa, otra para entrenamiento y una de cross. También ofrece un Punto Verde con venta de verduras y plantines agroecológicos a cargo de los huerteros del parque huerta El Bosque y un espacio gastronómico a cargo de la Cámara de Food Trucks Rosario.