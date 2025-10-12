Durante viernes y sábado, miles de rosarinas, rosarinos y visitantes disfrutaron de sabores y expresiones culturales de más de 30 agrupaciones de la ciudad. Las ventas superaron los 16.500 platos.

Este viernes 10 y el sábado 11 de octubre más de 60.000 rosarinas, rosarinos y turistas pudieron viajar por el mundo a través de los sabores, danzas y expresiones culturales de las agrupaciones de la ciudad en el marco de una nueva edición de Noche de Colectividades. El evento, organizado por el municipio junto al Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, fue un total éxito con más de 16.500 platos vendidos.

Del evento participaron más de 30 colectividades distribuidas en 25 sedes a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Noche de Colectividades tuvo comidas, bailes, muestras culturales y mucho color por parte de las asociaciones participantes que hicieron vibrar a quienes se acercaron a sus locales. Además, se vendieron platos por delivery y con retiro en sede, ampliando el acceso al público.

La tradicional propuesta fue una de las grandes animadoras del fin de semana largo y se acopló de gran manera al resto de actividades organizadas por la Municipalidad y también por productores privados. A su vez, fue la antesala ideal para lo que será el 41° Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades que tendrá lugar del 7 al 16 de noviembre próximo.

De esta edición participaron las siguientes colectividades: Sociedad Libanesa de Rosario, Sociedad Polonesa Dom Polski, Centro Navarro Rosario, Centro Cultural Croata, Casa Suiza, Asociación Italiana Alcara Li Fusi, Asociación La Colectividad Helénica de Rosario, Centro Vasco Zazpirak Bat, Centro Laziale de Rosario, Sociedad Polonesa Federico Chopin, Centro Cultural Peruano en Rosario, Siciliana Nel Mondo Archimede, Asociación Casa Familia Siciliana, Club Alemán Rosario, Club Social Argentino Egipcio, Asociación Rincón Murciano Rosario, Centre Català de Rosario, Club Argentino Brasileño, Biblioteca Cultural Rusa Alejandro Pushkin, Club Social Argentino Sirio, Círculo Sardo de Rosario, Asociación Ucraniana 23 de Agosto, Club Español de Rosario (Centro Riojano Español, el Centro Madrileño, el Centro Cántabro, el Centro Aragonés y la Casa Balear), Club Social Lituano Rosario, Asociación Civil Centro Ucranio Argentino Slava Ukraini, Sei Italia (Asociación Familia Abruzzesa, Asociación Familia Basilicata, Asociación Familia Molisana, Asociación Familia Veneta y Centro Toscano).