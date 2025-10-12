En Argentina, cada 13 de octubre se conmemora el Día Nacional del Psicólogo para honrar a todos los profesionales de la salud mental.

¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo?

El Día Nacional del Psicólogo se festeja para recordar el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, que se realizó en la ciudad de Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre de 1974.

El evento fue organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina y tuvo como principal objetivo unir fuerzas en defensa de la psicología como campo disciplinar específico, es decir, como ciencia y profesión.

¿Cuándo se estableció el Día del Psicólogo?

El Día del Psicólogo comenzó a celebrarse el 13 de octubre de 1974 cuando se estableció como día nacional para reivindicar esa lucha y oponerse a la visión del Ministerio de Salud de la Nación. Este organismo había propuesto una resolución que establecía el «Servicio Nacional Integral de Salud» institución que reconocía en el ámbito de la salud a los médicos, enfermeros, kinesiólogos y fonoaudiólogos, pero no a los psicólogos.

Durante esos años hubo muchas demandas gremiales y grandes desafíos para poder legitimar la práctica profesional de los psicólogos. Durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, todo el campo psicológico padeció persecuciones y las entidades que representaban a sus profesionales fueron disueltas.

La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA)

La COPRA fue la primera institución orgánica de los psicólogos. Se constituyó a fines de 1973 y en sus comienzos estuvo integrada por representantes de las asociaciones de psicólogos de Capital Federal, Córdoba, La Plata y San Luis y miembros provenientes de otras partes del país donde todavía se estaban constituyendo las respectivas organizaciones gremiales. Sin embargo, en 1977 la COPRA se disolvió y se reorganizó bajo el nombre de Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

La Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA)

La FePRA se fundó el 3 de diciembre de 1977. Se trata de una entidad que representa a las y los psicólogos dentro y fuera del país. Tiene como objetivo impulsar la inserción laboral de los profesionales de la salud mental y legitimar a la psicología desde el punto de vista científico y práctico. También se encarga de consensuar criterios sobre la ética profesional y regular el ejercicio de la profesión. Según indica en su sitio web, la FePRA busca “lograr la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un estado de derecho, contribuyendo a promover una mejor calidad de vida de la población”.

El rol de las y los psicólogos durante la pandemia del Covid-19

Los profesionales de la salud mental se han convertido en una pieza fundamental para sobrellevar los desafíos presentes durante la pandemia del Covid-19. Las y los psicólogos acompañaron y acompañan aún tanto a los pacientes con y sin coronavirus como a los colegas del ámbito de la salud que han puesto el cuerpo en la lucha contra el Covid-19.