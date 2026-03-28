PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Amigas, amigos, amigues

Esta es una tristeza más profunda que el océano

Y una esperanza más alta de trascendencia que el cielo estrellado

Con la que os anuncio el vuelo de Markus hacia la Luz…

Gracias por toda su presencia y sus ceremonias de asistencia para acompañarlo hacia la Otra Orilla.

Fue con estas conmovedoras palabras de mi querida amiga Claudie, compañera de Markus, que me desperté esta mañana en el Centro de Estudios del Parque de Estudios y Reflexión de Punta de Vacas, Argentina.

Markus Garin y yo nos conocimos en Zurich en 1987. Fue uno de los primeros activistas del Partido Humanista, que en ese momento lanzó una iniciativa tras otra y organizó manifestaciones y encuentros tanto en Zurich como en Berna.

Markus no era un hombre de palabras geniales. Desde el principio, expresó su naturaleza a través de sus acciones: a través de su compromiso incondicional con la no violencia y con el mundo con el que soñaba constantemente, pero también a través de las muchas obras materiales que creó. Dondequiera que los humanistas necesitábamos un artesano dotado, Markus estaba allí para darnos una mano.

Más tarde, nuestros caminos se separaron durante algunos años, hasta que nos encontramos en 2008 en el Parque de Estudios y Reflexión de Attigliano, en Italia. Todavía te veo hoy, querido Markus, preguntando: “¿Crees que puedo hacer los bancos para la Sala de acá? »

Creo que ahí es donde Markus comenzó una nueva etapa en su vida. Con inagotable energía y dedicación, trabajó como un carpintero extremadamente talentoso en su taller en Suiza en estos bancos, para finalmente transportarlos a Attigliano con su camioneta.

A partir de ese momento, Markus pareció mezclarse por completo con su trabajo. Como si estuviera borracho, se dedicó a la creación de sus obras para varios Parques de Estudio y Reflexión, olvidando todo lo demás a su alrededor. Lo mismo ocurrió con su último proyecto, los planes para la construcción de la Sala del Parque de La Belle Idée, en Francia. Visualizó cada detalle de esta construcción, cada detalle, y trasladó esta imagen mental al papel (o a la computadora).

¡Querido Markus! Estás presente en tus obras, estás presente en los lugares que has ayudado a dar forma – y también en tu mirada que nunca olvidaré – en este vínculo insondable, silencioso y profundo que nos une a nosotros, a tí y a todos los que estaban cerca tuyo.

¡Gracias por tu enorme contribución a nuestro trabajo común!

Daniel Horowitz

Fuente:PRESSENZA