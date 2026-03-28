Un trabajo realizado por el Rosgan confirma que la firmeza de los valores de la hacienda se sostiene, aunque con señales que obligan a monitorear la evolución de los costos y la demanda.

El inicio del año encuentra a la ganadería argentina transitando un contexto económico inusualmente favorable.

Así lo ratifica el último informe trimestral sobre Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación Ganadera de la Secretaría de Agricultura, que muestra márgenes en niveles máximos históricos en la mayoría de los sistemas productivos.

LA HACIENDA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Durante el primer trimestre, con datos actualizados a febrero, los precios de la hacienda en pie mantuvieron una marcada tendencia alcista.

“En este período se registraron incrementos cercanos al 11% en terneros y terneras de invernada, mientras que las categorías destinadas a faena mostraron subas del orden del 10%, consolidando una dinámica de mercado que se mantiene firme desde fines del año pasado”, advierte el mercado ganadero.

En términos reales, tanto el novillito como el ternero de invernada alcanzaron los valores más altos de la serie histórica para cada categoría.

En la comparación interanual, el precio promedio del novillito evidenció una suba del 35% a febrero, posicionándose además un 60% por encima del promedio de los últimos 15 años.

En el segmento de invernada, la referencia de precios del ternero mostró una aceleración aún mayor. Según datos del Rosgan, el valor alcanzó en febrero los $6.269 por kilo y continuó escalando en marzo, cuando se registraron valores cercanos a los $6.800 por esa unidad, confirmando la fortaleza del negocio ganadero en el arranque del año.

MÁRGENES HISTÓRICOS QUE CONSOLIDAN LA RENTABILIDAD

Como consecuencia directa de estos valores, los márgenes económicos de las actividades ganaderas se ubican en niveles récord. En un modelo de cría típico de la Cuenca del Salado —con 450 hectáreas, 260 vacas y un destete del 72%— el margen bruto estimado alcanza aproximadamente los $ 374.000 por hectárea, el valor más alto desde que se inició la serie en 2011.

“La mejora es significativa cuando se compara con períodos anteriores. En términos reales, el resultado supera en un 59% al obtenido un año atrás y se ubica un 62% por encima del promedio de la última década, reflejando un cambio estructural en la rentabilidad del sistema”, dicen en el Rosgan.

En los planteos de ciclo completo, los resultados también muestran un desempeño sobresaliente. Un modelo representativo del centro-sur de Córdoba, con 330 hectáreas y un rodeo de 220 vacas, alcanza una producción de 157 kilos de carne por hectárea y un margen bruto superior a los $406.000 por hectárea.

La mejora en este tipo de sistemas es contundente: el resultado actual representa un incremento del 77% respecto del año anterior y del 79% en relación con el promedio de los últimos diez ciclos productivos, consolidando al ciclo completo como una alternativa cada vez más competitiva.

INVERNADA Y ENGORDE CON RESULTADOS FAVORABLES

En los sistemas de invernada, incluso con el alto costo de reposición del ternero, los márgenes continúan siendo elevados. En modelos de alta producción —con cargas cercanas a 2,8 cabezas por hectárea y ganancias de más de 200 kilos por animal en menos de 12 meses— el margen bruto se ubica en torno a los $833.000 por hectárea.

Este resultado implica una mejora del 45% respecto del año anterior y del 66% frente al promedio histórico, lo que confirma la competitividad de los planteos intensivos cuando se combinan eficiencia productiva y condiciones favorables de mercado.

Otro récord del “boom” ganadero: los feedlots explotan de hacienda y trabajan a máxima capacidad

Al analizar los sistemas de engorde a corral, donde el grano tiene un peso determinante en la estructura de costos, la relación de intercambio actual continúa siendo positiva.

Hoy, por cada kilo de novillito gordo vendido, el productor puede adquirir alrededor de 20 kilos de maíz, prácticamente el doble de la capacidad de compra observada en términos históricos.

Desde el mercado, los operadores destacan que esta relación explica buena parte de la rentabilidad actual del negocio. En ese sentido, desde el Rosgan señalaron que “la relación de compra respecto del maíz se ubica en una zona claramente favorable para los sistemas de engorde, permitiendo sostener márgenes positivos aun con valores elevados de reposición”.

ALERTAS DEL MERCADO: COSTOS, CONSUMO Y VOLATILIDAD

No obstante, el escenario favorable convive con factores de riesgo que obligan a mantener una gestión económica prudente. La relación entre terneros y novillitos está ahora entre 1,40 y 1,45, cifras más altas que el promedio histórico de alrededor de 1,20. Esto hace que la reposición sea más cara y disminuye las ganancias posibles en los sistemas que son más sensibles a los costos.

Además, un eventual cambio en el mercado de granos podría modificar rápidamente el panorama. Factores como una reducción de derechos de exportación o variaciones en los precios internacionales de los commodities podrían alterar la relación de intercambio que hoy favorece a los sistemas intensivos.

“El mantenimiento de los precios de la hacienda ayuda a que los productores sean rentables, pero también crea problemas en la industria y en el consumo, donde ya se ve más dificultad para aceptar los precios actuales”, dice el informe.

Los sistemas de cría y ciclo completo aparecen como los modelos con mayor estabilidad relativa. Menos dependientes de las relaciones de compra y venta de insumos, estos planteos muestran un perfil de riesgo más moderado y sostienen condiciones de rentabilidad atractivas, tanto para productores tradicionales como para quienes evalúan ingresar al negocio ganadero en el corto plazo.

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