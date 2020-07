Macri huyó a París tras el pedido judicial de entregar su teléfono

En medio de la pandemia y del acecho judicial que lo tiene muy complicado en la causa por espionaje ilegal, el expresidente se fue a Francia con Juliana Awada y su hija menor, Antonia.

El exmandatario abordó el vuelo AF 229 que partió desde Ezeiza rumbo a París, según consignó el portal Infobae.

Sucede en medio de la pandemia por el coronavirus y tras haber cumplido las dos semanas de cuarentena por su llamativo viaje a Paraguay, de donde retornó el 14 de julio. Además, está siendo acechado por la Justicia y lo tiene muy complicado en la causa por espionaje ilegal y persecución judicial de la mesa de Cambiemos durante su gobierno.

Ayer, la jueza María Servini rechazó el pedido de la defensa del ex presidente de la Nación que había solicitado que no se perite su teléfono en el marco de la causa por el hostigamiento al Grupo Indalo. La magistrada sostuvo que el estudio del teléfono no compromete las garantías constitucionales.

Macri había presentado una apelación ante la jueza federal María Romilda Servini para impedir que auditen las llamadas entrantes y salientes de su celular. La orden había llegado en el marco de la causa que investiga la mesa judicial M y abarca desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019.

La semana pasada, en el marco del expediente 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, la jueza dispuso que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.

Macri realizó la presentación tan sólo un día y medio después de haber viajado, de forma relámpago, a Paraguay con la excusa de ser presidente de la Fundación FIFA. Eso le valió romper la cuarentena y tener que cumplir un aislamiento obligatorio de 14 días tras su regreso.

ELDESTAPEWEB.COM