Los virus informáticos están aprendiendo a pensar. Google confirma que la IA está detrás de ataques que cambian de forma durante la ejecución



Según la compañía, los ciberdelincuentes utilizan modelos de lenguaje como cerebros autónomos que dirigen el ataque, reescriben fragmentos de código, eliminan rastros y adaptan la estrategia en segundos. El resultado es un tipo de malware que evoluciona en directo y que desafía todos los sistemas de detección tradicionales.

Nota original en: GIZMODO