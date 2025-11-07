FAE: la Municipalidad otorgó $11.200.000 al jardín Nº 158 “Merceditas de San Martín”



El establecimiento de barrios Islas Malvinas utilizará los fondos en la instalación de cañerías cloacales y en la colocación de una nueva mesada de cocina. En 2025, la gestión de Leonardo Raimundo ha destinado más de 150 millones de pesos a instituciones educativas locales para la realización de diferentes obras edilicias.

Este viernes el intendente Leonardo Raimundo recibió a las autoridades del jardín Nº 158 “Merceditas de San Martín” y les otorgó un cheque por $11.200.100 en concepto de Fondo de Asistencia Educativa.

El establecimiento destinará los fondos a la instalación de cañerías de la red cloacal y una grasera, la remoción de la actual mesada de cocina y el reemplazo por una de mármol.

“El FAE es un mecanismo transparente, equitativo y democrático mediante el cual las comunidades escolares deciden la distribución de los fondos. La Municipalidad, por su parte, cumple con la normativa vigente, realizando los pagos en tiempo y forma para garantizar la disponibilidad de los recursos y, en definitiva, la óptima condición de los espacios educativos”, indicó el intendente Leonardo Raimundo.

Cabe recordar que en 2025 la Municipalidad de San Lorenzo ha otorgado a los establecimientos educativos locales más de 153 millones de pesos para la realización de diversas obras edilicias.

