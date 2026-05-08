Con la mirada puesta en los Juegos Odesur 2026, el Concejo aprobó una iniciativa para capacitar a taxistas en atención al turista, hospitalidad, idiomas y conocimientos sobre la ciudad, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes lleguen a la ciudad durante el evento deportivo internacional.

La propuesta fue impulsada por la concejala socialista Alicia Pino y prevé la creación de un programa gratuito y voluntario que dependerá de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

La capacitación incluirá herramientas vinculadas a buenas prácticas de atención al visitante, hospitalidad, accesibilidad e inclusión, además de contenidos sobre patrimonio histórico, cultural y natural de Rosario, circuitos turísticos y corredores gastronómicos.

También se sumarán nociones básicas de idiomas extranjeros, principalmente portugués e inglés, pensando en la llegada de turistas y delegaciones internacionales entre el 12 y el 26 de septiembre, fechas en las que se desarrollarán los Juegos Odesur.

“Los y las choferes de taxis son uno de los primeros contactos que tienen los turistas con la ciudad. Por eso creemos que su formación como anfitriones puede aportar muchísimo a una atención más cordial, cercana e informada”, señaló Pino durante la sesión.

La edila destacó además que el evento deportivo representa una oportunidad para seguir posicionando a Rosario como destino turístico, cultural y deportivo a nivel internacional. “Queremos fortalecer un servicio que es clave para la ciudad y que pueda estar a la altura de un evento internacional”, agregó.

También se aprobó un pedido para que todas las unidades del transporte urbano de pasajeros puedan visualizarse en tiempo real a través de Google Maps. La iniciativa, impulsada por la concejala María Fernanda Rey, reclama que se complete la integración anunciada por el municipio en 2022, ya que actualmente varias líneas todavía no muestran horarios de arribo actualizados en la aplicación, una herramienta clave para mejorar la experiencia diaria de los usuarios del sistema. ​ ROSARIOPLUS