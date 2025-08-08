Los sonidos emitidos por una tormenta pueden ayudar a detectar tornados



Las ondas sonoras de tormentas severas se pueden utilizar para detectar la formación de tornados, según un estudio de científicos de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU).

El equipo, que presentó los hallazgos en una reunión de la Acoustical Society of America, está utilizando infrasonidos, ondas de sonido a frecuencias demasiado bajas para que los humanos las escuchen, en su investigación de detección de tornados.

El infrasonido es emitido por tormentas potencialmente tornádicas “hasta dos horas antes de la tornadogénesis” (Infrasound is emitted by potentially tornadic storms), según el equipo dirigido por el Dr. Brian Elbing, profesor asistente en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de OSU. Tornadogénesis es el proceso por el cual se desarrolla un tornado.

Una vista de Google Maps de la matriz de micrófonos que se implementó en OSU. (Brian Elbing)



El equipo de OSU está utilizando una serie de micrófonos colocados en un triángulo a 61 m de distancia para detectar infrasonidos.

Gran parte de la investigación se centró en un tornado que se desarrolló en Oklahoma el 11 de mayo de 2017, a unas 19 km del equipo OSU.

El color azul sombreado está asociado a la actividad de infrasonidos a través del tiempo el 11 de mayo de 2017. 1.) Antes de que las tormentas se movieran, el gráfico muestra poca actividad infrasónica. 2.) Los infrasonidos aumenta alrededor del tiempo del tornado confirmado. 3.) Los infrasonidos disminuyen de nuevo. 4.) Otro posible tornado resulta en un pico en infrasonido. 5.) Infrasonido disminuye a medida que las tormentas se alejan. (Brian Elbing)



La actividad de los infrasonidos en el equipo de observación aumentó unos 10 minutos antes de que se desarrollara el tornado.

Se estimó que el tornado tenía unas 46 m de ancho en base al infrasonido que se emitía, y que coincidía con el ancho estimado de un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) posterior a la tormenta en el breve tornado.

El gráfico de Elbing muestra en azul las emisiones infrasónicas a lo largo del tiempo que fueron detectadas por la matriz para el evento meteorológico severo del 11 de mayo de 2017.

Donde el gráfico está etiquetado como “2” es cuando ocurrió el tornado y coincide con un aumento en la actividad infrasónica. Eso fue seguido por una pausa y luego otro pico en la actividad infrasónica donde el gráfico se etiqueta como “4”. Ese segundo pico representa un posible tornado que no fue confirmado por el NWS.

En este momento, el radar Doppler y los observadores de tormentas lideran el camino en lo que respecta al seguimiento de tornado en tiempo real. Esta detección de infrasonidos podría ser otra herramienta de uso en el futuro.

“Actualmente estamos respondiendo preguntas fundamentales sobre cómo se produce el infrasonido, pero una vez que se entienda, podríamos usar el sonido para mejorar los sistemas de alerta”, dijo Elbing.

La matriz de infrasonidos que se usa en OSU en la parte superior de un techo. (Brian Elbing)



Investigadores de la Universidad de Alabama-Huntsville y de la Universidad de Misisipi realizaron una investigación adicional sobre tornado e infrasonidos en el norte de Alabama la primavera pasada durante el proyecto VORTEX-SE ( Infrasound tornado research was performed in northern Alabama last spring during the VORTEX-SE project).

Las matrices desplegadas durante un evento de tiempo severo el 22 de abril de 2017, se detectaron en las emisiones infrasónicas antes de que ocurriera la tornadogénesis, según los investigadores en una presentación en la reunión anual de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos en enero.

El equipo dijo que una vez que comenzó la actividad de tornado, la intensidad de las emisiones infrasónicas aumentó. Eso fue seguido por una disminución en las emisiones infrasónicas cuando se el tornado.

Vía: Tiempo (Revista RAM)

Fuente: NuestroClima.com