Para muchos de ellos, el tiempo se diluye, el ego se desvanece y la eficiencia en la tarea se dispara.



Como si el tiempo de Matrix cobrará vida, “estar en la zona” permite a los atletas alcanzar metas que parecían imposibles.

El foco es total; la atención, plena, y una visión periférica permite ser consciente de todos los detalles alrededor, como si la vida transcurriera en cámara lenta.

Cuando los grandes atletas están listos para entrar a la “zona”, entonces todos entendemos que están concentrados y listos para lo que venga, pero científicamente se demostró que desbloquean dos estados mentales.

De acuerdo con una nueva investigación, las dos zonas o estados mentales se relacionan con la actividad cerebral de los atletas pues son estados donde dejan que las cosas sucedan y en el otro, es el punto de determinación para lograrlo.

Como si una película de superhéroes estuviera en su clímax, donde el héroe las ve todas perdidas de repente encuentra el punto (la zona) que le dice basta a los miedos, inseguridades, no pienses, sólo escucha esa adrenalina y hazlo, vence al villano. Algo así, es lo que ocurre con los atletas o deportistas cuando “están en la zona”, pero específicamente qué es y por qué logran llegar ahí. Te explicamos.

¿Qué es “estar en la zona”?

Las medidas que se han implementado en temas de salud mental en estos Juegos Olímpicos de París 2024 representan un gran avance para las actuales generaciones de deportistas internacionales y que les ayudarán a controlar su estrés y ansiedad durante sus competencias, pero hay un estado que no depende de nadie más que de los atletas o deportistas.

El famoso “estar en la zona” o “estado de flow”, científicamente se sabe que durante esté estado la amígdala, que es la parte de tu cerebro responsable del miedo y el dolor, se inhibe. Eso hace que las sensaciones negativas se ralenticen e incluso desaparezcan. A nivel cognitivo, la mente no funciona de forma racional, no piensa, solo actúa.

Y dada la temporada de los Olímpicos la salud mental de los deportistas se une no sólo a los a momentos históricos, logros memorables, también a las metas que parecían imposibles alcanzadas según ellos cuando “están en la zona” pues es lo que en su momento evita sobrepienses las competencias.

¿Cómo se logra “estar en la zona”?

Tener un objetivo específico en mente y comprender claramente lo que hay que hacer para afrontar el desafío, señala la investigación. Pero, si no queda claro así, sólo podemos decirte, el superhéroe (de cómics o un drama) llega al punto porque tiene claro el objetivo, ayudar a alguien, hablar con alguien o demostrar que ya no tiene miedos.

En el caso de los deportistas, esto significa saber que tantos kilometros deben correr, qué tan rápido puede correr, cuántos clavados faltan y cómo se siente del cuerpo. Llegado ese punto, se activan los dos estados mentales de la zona: fluidez y embrague.

El primero se produc en situaciones en las que hay novedad, exploración y experimentación, mientras en el segundo, es la determinación y fuerza para hacer el objetivo.

En otras palabras, el estado de flujo es cuando estás completamente absorbido por lo que estás haciendo, realizas la tarea sin esfuerzo, como si estuvieras en piloto automático, y sientes como si todo encajara armoniosamente en su lugar.

Mientras, el estado de embrague es “hacer que suceda”, donde los atletas intensifican deliberadamente su esfuerzo y concentración durante los momentos importantes de una actuación, con eso en mente ahora si “estar en la zona” es una posibilidad.

Por Perla Vallejo. Ecoosfera