Los robots humanoides ya no son un experimento de laboratorio. BMW ha empezado a utilizarlos para fabricar coches en una de sus fábricas europeas



La automatización industrial entra en una nueva etapa. En la planta de Leipzig, BMW ha iniciado pruebas con robots humanoides equipados con inteligencia artificial capaces de manipular herramientas y ensamblar componentes. El objetivo es comprobar si estas máquinas pueden integrarse en la producción real de vehículos.

Nota original en: GIZMODO