Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Maggie Gyllenhaal llega con su segunda película como directora con la historia de la pareja de Frankestein, protagonizada por Jessie Buckley. Además hay una producción animada de Pixar para toda la familia; un tenso thriller con Emma Thompson; una de acción con Jackie Chan y un drama marroquí.

LA NOVIA!

Sinopsis: Un solitario Frankenstein viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Ambos reviven a una joven asesinada y nace La Novia. Lo que sigue supera lo que ninguno de los dos imaginó: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo!

Terror, Musical, Drama / Jessie Buckley, Christian Bale / 126 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinepolis; Cinemark

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR

Sinopsis: En la nueva película de Disney y Pixar, «Hoppers», científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, ¡permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales! La aventura presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha la oportunidad de usar la tecnología y desvela misterios del mundo animal que superan cualquier imaginación.

Infantil, Familiar, Animación / 104 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinepolis; Cinemark

MUERTE EN INVIERNO

Sinopsis: Barb, una mujer devastada por el duelo, viaja sola a través de las carreteras nevadas de Minnesota para cumplir el último deseo de su esposo. Lo que debía ser un viaje de despedida se transforma en pesadilla cuando, perdida en medio de una ventisca, se detiene en una cabaña remota y descubre a una joven desesperada, retenida por una pareja armada.

Sin señal telefónica, a horas del pueblo más cercano y con el invierno cerrándose sobre ella, Barb comprende que es la única esperanza de supervivencia de la chica.

Thriller, Suspenso, Acción / Gaia Wise, Judy Greer, Emma Thompson / 97 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

OPERACIÓN SOMBRA

Sinopsis: En Macao, una banda de ladrones profesionales ejecuta golpes quirúrgicos y desaparece como si el mundo entero fuese un punto ciego. Desbordada por un enemigo que entiende la ciudad como un tablero de ajedrez digital, la policía toma una decisión desesperada: sacar del retiro a su mejor experto en vigilancia.

Ese hombre es Wong Tak-chong, una leyenda de la vieja escuela que vuelve a la calle para enfrentar a “La Sombra”, un criminal que lleva décadas escapando y que ahora prepara el golpe más grande de su vida. En una cacería donde cada cámara puede mentir y cada dato puede ser una trampa, la única salida es mirar distinto… y pelear de cerca.

China / Con Jackie Chan / Acción / 142 minutos / +13

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

CALLE MÁLAGA

Sinopsis: María Ángeles, una mujer española de 79 años, vive sola y lleva una vida tranquila en Tánger, Marruecos. Sin embargo, todo cambia cuando su hija llega desde Madrid para vender su departamento. Decidida a no perder su hogar y sus preciadas pertenencias, María Ángeles emprenderá una lucha por recuperar lo que es suyo y, de manera inesperada, redescubrir el amor y la sensualidad en la tercera edad.

Marruecos / Romance, drama / 117 minutos / +13

Cines: Cines del Centro; ​ ROSARIOPLUS