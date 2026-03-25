​[[{«value»:»La Bolsa de Cereales de Córdoba se adelantó y ya le puso los primeros números a lo que será la siembra de trigo 2026/27.

Aunque se trata de una primera proyección preliminar, a poco más de un mes de que inicien las labores de implantación, el informe cordobés confirma lo que es un secreto a voces: muy probablemente la superficie triguera caiga en la campaña próxima a comenzar, producto fundamentalmente de la suba de costos que deterioran la rentabilidad.

Para la campaña fina, los números dan demasiado “finos”, en un panorama que también fue advertido en reportes recientes por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

EL TRIGO EN CÓRDOBA

Puntualmente, la Bolsa cordobesa estima un área de 1,4 millones de hectáreas en esa provincia, 38.000 hectáreas o un 3% por debajo del año pasado.

No obstante, se trata de una cifra que se mantendría 31% por encima del promedio histórico, en línea con lo observado desde la campaña 2024/25.

En este marco, la entidad explica que “aun cuando el promedio provincial muestra un ajuste a la baja, existe una variabilidad de tendencias en los reportes de los referentes zonales. Entre los colaboradores que proyectaron un aumento o mantenimiento del área, el principal fundamento es la adecuada disponibilidad de humedad en el perfil, variable que históricamente constituye el factor decisivo en la planificación del cultivo”.

Pero, como se mencionó, son más los que aguardan una caída en la siembra, fundamentalmente por un balance que no cierra.

“En contraste, quienes anticiparon una reducción en la superficie señalaron a la rentabilidad esperada como principal limitante. Si bien los cálculos del Departamento de Economía de la Bolsa de Cereales de Córdoba indican que la última campaña habría presentado una rentabilidad positiva, el menor atractivo estaría asociado, principalmente, al incremento en los costos directos de producción, con especial incidencia del precio de los fertilizantes”, explica la institución del centro de país.

EL TRIGO Y LAS ESQUIRLAS DE LA GUERRA

En tanto, en su último informe semanal para la zona núcleo, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina se pregunta: “Trigo, guerra y costos: ¿se va a sembrar igual este año?”.

De acuerdo con su mirada, el ciclo triguero 2026/27 inicia marcado por un contexto internacional turbulento por la guerra, volatilidad en los mercados y fertilizantes “alzando vuelo”.

Como muestras sobran algunos guarismos: en apenas un mes, la urea subió un 25%, mientras que los fosfatados, MAP y SPS, aumentaron entre 3% y 5%, según relevamientos a informantes calificados.

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“Con estos valores, y considerando un rinde objetivo de 40 qq/ha y un precio a cosecha de 216 u$s/tn, los números van contra las posibilidades normales del cultivo (obtener rindes de 35 a 40 qq/ha). El rinde de indiferencia trepa a 35 qq/ha en campo propio y a 44 qq/ha en campo alquilado (con 18 qq de alquiler, 150 km de flete e impuestos incluidos)”, remarca la BCR.

Por eso, afirma que técnicos de la región advierten sobre “números complicados para apostar al trigo”.

Como ejemplo, la GEA cita que desde Villa Mugueta, Fuentes y Villa Amelia aseguran que “los números para el trigo aparecen muy ajustados por el alto costo de implantación y el peso de los arrendamientos”.

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En coincidencia con el reporte cordobés, para la Bolsa de Rosario la clave para que finalmente el área no decaiga tanto es que siga llegando el agua: “Si el otoño resulta lluvioso, no se descarta que muchos productores igualmente apuesten al cereal, alentados por los buenos resultados de la campaña pasada”, resume.

Y completa con la visión de un técnico de la zona de Corral de Bustos: “El alto costo de la urea aparece como un factor clave que condiciona decisiones. Si esto sigue así, esperamos un posible recorte en el área sembrada o un ajuste en los niveles de fertilización”.

TRIGO: EL ANÁLISIS DE CONINAGRO

Por otra parte, durante su participación en el Festival Nacional de la Papa, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, ofreció una conferencia en la que abordó el momento “particularmente desafiante” que enfrenta la producción agrícola argentina, producto de que a los factores estructurales que afectan la actividad, se sumó en las últimas semanas un elemento externo que encendió alertas: el conflicto en Medio Oriente.

“El aumento del petróleo impacta directamente en los costos, y no solo en el combustible sino también en los fertilizantes. Estamos en plena planificación de la campaña fina y esto genera incertidumbre porque puede modificar la estructura de costos y las decisiones productivas”, reconoció Magnano.

Según detalló, los fertilizantes nitrogenados registraron subas de entre 150 y 200 dólares, lo que agrega presión a un esquema productivo ya exigido.

Costos, mercados y el desafío de #producir en un escenario cambiante

️ El Presidente @lucasmagnano, definió el momento actual como particularmente desafiante. A los factores estructurales, se sumó en las últimas semanas un elemento externo que encendió alertas: el conflicto en…

— CONINAGRO (@CONINAGRO) March 20, 2026

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