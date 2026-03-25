PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

por Kimberley Khasiala

Fotos de Kimberley Khasiala y Hamisi Omolo

¿Y si por un momento, África se sintiera como un solo gran hogar lleno de música, historias y sueños compartidos?

¿Qué ocurre cuando la música se convierte en un lenguaje que todos entienden, incluso sin palabras? Durante cinco días en Arusha, personas desconocidas se saludaron como viejos amigos, unidas por el ritmo, el color y un propósito común. Fue un encuentro en el que una canción podía empezar en un extremo de la sala y, de alguna manera, pertenecer a todos cuando terminaba.

Esa sensación cobró vida en Arusha durante un encuentro que reunió a artistas, músicos y voces de la comunidad de una forma que se percibió como natural, cálida y profundamente humana. Del 17 al 22 de marzo, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro para la creatividad y la conexión, centrado en la paz, la no violencia y la soberanía alimentaria.

La iniciativa forma parte del trabajo temático del Foro Humanista Mundial sobre Música, Arte y Cultura, que celebra la paz, la no violencia y la soberanía alimentaria. Reunió a artistas humanistas del este y el sur de África y fue organizada por Four Rivers of Blessings y MTO Wa Baraka en Arusha. Los organizadores no se limitaron a crear un evento, sino que crearon un espacio en el que todos se sintieron verdaderamente integrados.

Cada día fluía a la perfección hacia el siguiente. Las mañanas comenzaban con conversaciones reflexivas, mientras que las tardes y las noches se llenaban de música, actuaciones, exposiciones de arte y cuentacuentos. No se trataba solo de mostrar talento; se trataba de compartir mensajes importantes, desde el respeto a la dignidad humana hasta el cuidado del medio ambiente y el apoyo al acceso de las comunidades a alimentos saludables y cultivados localmente.

En el centro de todo estuvo la organizadora Tracey Kadada, cuya pasión por el trabajo comunitario marcó el espíritu del encuentro. Habló de la alegría de trabajar codo con codo con la gente, especialmente con los niños, ayudándoles a descubrir y cultivar sus talentos.

Sus palabras dirigidas a los artistas emergentes fueron sinceras y alentadoras. El éxito en la música, dijo, requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. No se consigue fácilmente ni de forma rápida. Lo que más importa es la constancia y creer en el camino desde el principio.

Uno de los momentos más memorables de la semana tuvo lugar en la Shades of Hope Academy. Los niños exploraron el arte, la música, la narración de cuentos, la danza y la fotografía. Al final de las sesiones, presentaron con confianza sus creaciones, demostrando un crecimiento real y una gran capacidad de expresión personal.

Las sesiones de intercambio cultural aportaron una nueva dimensión de riqueza. Los participantes compartieron y aprendieron sobre las tradiciones de comunidades como las de los wahehe, los sandawe, los wachaga, los wasukuma y los iraqw. Estos momentos fomentaron el entendimiento y el aprecio, recordando a todos lo vibrante y diversa que es realmente la cultura tanzana.

El mensaje de paz se extendió más allá de los principales recintos. Una visita a la iglesia Mlima Moto reunió a artistas y miembros de la comunidad en un concierto centrado en la unidad y la no violencia. La música llenó el espacio, pero lo que dejó una huella imborrable fue el sentimiento de unión que inspiró.

Al final de la semana, el equipo colaboró con el Festival Washarusha. El equipo apoyó al músico de hip-hop humanista Mdai Jasho, continuando con la celebración de la conexión, la creatividad y una visión de África sin fronteras.

La invitación a participar en el evento estuvo abierta a todo el mundo. Se trató de reunirse, vivir una experiencia significativa y descubrir cómo el arte y la cultura pueden unir a las personas, al tiempo que inspiran un futuro más pacífico y sostenible.

Pressenza Kenya

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más