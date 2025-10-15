Los chicos del Vivero Inclusivo compartieron su producción para celebrar a mamá



El espacio “Hojitas Verdes” ofreció una nueva feria, con los plantines producidos por los jóvenes que participan del programa municipal de inclusión y formación laboral. El vivero vende plantines los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, en Islas Malvinas y Suiza.

Este miércoles, en el predio de Islas Malvinas y Suiza, el Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” llevó adelante una nueva feria en el marco del Día de la Madre. Durante la jornada, los visitantes pudieron adquirir una amplia variedad de plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas producidos por los chicos y chicas que forman parte del programa.

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, volvió a combinar inclusión, capacitación y trabajo, y permitió mostrar a la comunidad la tarea que realizan a diario los jóvenes con discapacidad que integran el vivero. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, los participantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en cada etapa de la producción vegetal: desde la preparación del sustrato hasta el cuidado y mantenimiento de las especies.

El espacio se llenó de color y entusiasmo, con una muy buena respuesta de los vecinos que, como en la feria del día de la primavera se acercaron para elegir plantas y compartir un momento distinto. Presente en la actividad junto a la secretaria Laura Vera, el intendente Leonardo Raimundo destacó el compromiso y la alegría de los jóvenes, que vivieron una jornada de aprendizaje y orgullo por el resultado de su trabajo.

El Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y ofrece formación laboral a jóvenes mayores de 16 años con discapacidad. Los productos que elaboran se comercializan no sólo en estas ferias especiales, sino también de manera regular, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, lo que les permite obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía.

Parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como contribución al embellecimiento urbano.

