Llega la edición 2025 en el marco del Tricentenario de la ciudad
Vas a poder disfrutarla del 15 al 25 de octubre en el Cultural Fontanarrosa con entrada gratuita.
Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros, charlas magistrales, homenajes, talleres, stands de librerías, de editoriales locales y de todo el país.
Te esperamos para encontrarnos entre lectores y autores y disfrutar de los libros
Planificá tu visita con MuniBot. A través de WhatsApp podés chatear con el asistente con inteligencia artificial experto en la Feria del Libro.
Nuestro chatbot será un aliado ideal para poder manejarte por el evento con información al instante y responder cualquier pregunta que puedas tener sobre la Feria
¿Sobre qué podés consultar?
Información general.
Recomendaciones según tus intereses.
Consejos para aprovechar al máximo tu visita.
Invitados y actividades destacadas.
Cómo llegar en bicis públicas y colectivos.
Programación día por día.
Espacio de infancias.
Editoriales presentes.
Ubicación de las actividades.
Sorteo de 50 libros de la Editorial Municipal
¡Vas a poder participar a través de MuniBot!
Simplemente tenés que enviarle un mensaje y seguir las instrucciones para inscribirte.
Lo que tenés que saber
Participan figuras destacadas como Maitena, Selva Almada, Gonzalo Heredia, Chiqui González, Liliana Heker, Hugo Alconada Mon, Chula Gálvez, Osvaldo Gross, Nelson Castro, Camila Perochena, Charlie López, Alexandra Kohan, Ernesto Tenembaum, Ingrid Beck, Hinde Pomeraniec, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Beatriz Vignoli.
Acto de apertura
Miércoles 15 de octubre, a las 19
Inauguración a cargo del escritor rosarino Reynaldo Sietecase.
Horarios en los que podés visitarla
Domingo a miércoles de 13 a 21
Jueves y viernes de 13 a 22
Sábado 18 de octubre de 10 a 00
Sábado 25 de octubre de 10 a 00.
Piso por piso
Explanada
Carpa con stands
Planta baja
Espacio de infancias | Espacio de firmas | Informes
Entrepiso
Stands | Bar | Espacio de firmas | Radios en vivo
Primer piso
Sala Beatriz Guido | Sala Jorge Riestra
Segundo Piso
Stands | Radios en vivo
Tercer piso
Auditorio Angélica Gorodischer