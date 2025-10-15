Vas a poder disfrutarla del 15 al 25 de octubre en el Cultural Fontanarrosa con entrada gratuita.

Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros, charlas magistrales, homenajes, talleres, stands de librerías, de editoriales locales y de todo el país.

Te esperamos para encontrarnos entre lectores y autores y disfrutar de los libros

Planificá tu visita con MuniBot. A través de WhatsApp podés chatear con el asistente con inteligencia artificial experto en la Feria del Libro.

Nuestro chatbot será un aliado ideal para poder manejarte por el evento con información al instante y responder cualquier pregunta que puedas tener sobre la Feria

¿Sobre qué podés consultar?

Información general.

Recomendaciones según tus intereses.

Consejos para aprovechar al máximo tu visita.

Invitados y actividades destacadas.

Cómo llegar en bicis públicas y colectivos.

Programación día por día.

Espacio de infancias.

Editoriales presentes.

Ubicación de las actividades.

Sorteo de 50 libros de la Editorial Municipal

¡Vas a poder participar a través de MuniBot!

Simplemente tenés que enviarle un mensaje y seguir las instrucciones para inscribirte.

IR AL CHATBOOT

Lo que tenés que saber

Participan figuras destacadas como Maitena, Selva Almada, Gonzalo Heredia, Chiqui González, Liliana Heker, Hugo Alconada Mon, Chula Gálvez, Osvaldo Gross, Nelson Castro, Camila Perochena, Charlie López, Alexandra Kohan, Ernesto ⁠Tenembaum, Ingrid Beck, Hinde Pomeraniec, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Beatriz Vignoli.

Acto de apertura

Miércoles 15 de octubre, a las 19

Inauguración a cargo del escritor rosarino Reynaldo Sietecase.

Horarios en los que podés visitarla

Domingo a miércoles de 13 a 21

Jueves y viernes de 13 a 22

Sábado 18 de octubre de 10 a 00

Sábado 25 de octubre de 10 a 00.

Piso por piso

Explanada

Carpa con stands

Planta baja

Espacio de infancias | Espacio de firmas | Informes

Entrepiso

Stands | Bar | Espacio de firmas | Radios en vivo

Primer piso

Sala Beatriz Guido | Sala Jorge Riestra

Segundo Piso

Stands | Radios en vivo

Tercer piso

Auditorio Angélica Gorodischer

Mirá AQUI la programación completa de la Feria