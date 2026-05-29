La lista oficial de la Selección para el Mundial: con Messi y con ocho debutantes

Por Hernán Claus. OLE

Se terminó la espera. Lionel Scaloni entregó la lista de 26 convocados para el Mundial. Y se confirmó que Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo. El entrenador apostó por la base campeona en Qatar y debutarán ocho futbolistas.

El entrenador se tomó hasta el tiempo casi límite. Esperó hasta último momento para definir los jugadores que estaban lesionados. Y con todos los exámenes médicos, decidió mantener la base. Por eso, viajaron Gonzalo Montiel, Nico Paz y Nicolás González. Y los que se metieron en el final, por decisiones tácticas, son Valentín Barco, el Flaco López y Facundo Medina.

El entrenador decidió confiar en la base. Son 17 campeones del mundo (Dibu Martínez, Rulli, Montiel, Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Messi, Almada, Julián Álvarez y Lautaro Martínez) que dieron la vuelta en Lusain, Lo Celso quien estuvo en el plantel de Rusia 2018 y ocho futbolistas que tendrán su primera vez. Ellos son: Juan Musso, Facundo Medina, Leo Balerdi, Valentin Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone, el Flaco López y Nicolás González, quien podrá tener su revancha, tras quedarse afuera de Qatar 2022.

Arqueros 3

Emiliano Martínez

Edad: 33 años

Equipo: Aston Villa

Partidos en selección: 59



Juan Musso

Edad: 32 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 3



Gerónimo Rulli

Edad: 33 años

Equipo: Olympique de Marsella

Partidos en selección: 7

Defensores 8

Nahuel Molina

Edad: 28 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 58

Gonzalo Montiel

Edad: 29 años

Equipo: River Plate

Partidos en selección: 38

Cristian Romero

Edad: 28 años

Equipo: Tottenham

Partidos en selección: 49

Nicolás Otamendi

Edad: 37 años

Equipo: Benfica

Partidos en selección: 130

Lisandro Martínez

Edad: 28 años

Equipo: Manchester United

Partidos en selección: 26

Leonardo Balerdi

Edad: 27 años

Equipo: Olympique de Marsella

Partidos en selección: 11

Nicolás Tagliafico

Edad: 33 años

Equipo: Olympique de Lyon

Partidos en selección: 74

Facundo Medina

Edad: 26 años

Equipo: Olympique de Marsella

Partidos en selección: 7

Mediocampistas 9

Rodrigo De Paul

Edad: 31 años

Equipo: Inter Miami

Partidos en selección: 85

Enzo Fernández

Edad: 25 años

Equipo: Chelsea

Partidos en selección: 40

Leandro Paredes

Edad: 31 años

Equipo: Boca Juniors

Partidos en selección: 77

Alexis Mac Allister

Edad: 27 años

Equipo: Liverpool

Partidos en selección: 44

Valentín Barco

Edad: 21 años

Equipo: Racing de Estrasburgo

Partidos en selección: 2

Giovani Lo Celso

Edad: 30 años

Equipo: Betis

Partidos en selección: 65

Exequiel Palacios

Edad: 27 años

Equipo: Bayer Leverkusen

Partidos en selección: 38

Thiago Almada

Edad: 25 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 14

Nico Paz

Edad: 21 años

Equipo: Como

Partidos en selección: 8

Delanteros 6

Lionel Messi

Edad: 38 años

Equipo: Inter Miami

Partidos en selección: 198

Nicolás González

Edad: 28 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 50

Giuliano Simeone

Edad: 23 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 11

José Manuel López

Edad: 25 años

Equipo: Palmeiras

Partidos en selección: 3

Julián Álvarez

Edad: 26 años

Equipo: Atlético de Madrid

Partidos en selección: 51



Lautaro Martínez

Edad: 28 años

Equipo: Inter

Partidos en selección: 75

Messi, por el sexto Mundial Finalmente, el día más esperado por todos los futboleros llegó y sin un gran anuncio, algo que habíamos adelantado en Olé. La idea del capitán de la Selección era aguardar hasta el final para saber cómo está su cuerpo y ahí decidir. Y, más allá del contratiempo que tuvo en el útlimo partido de la MLS y que hoy lo tiene en recuperación, el 10 está se encuentra pleno y con muchas ganas de encarar su sexta Copa del Mundo. Lleva siete a la gira por las dudas… Scaloni ya definió los 26, pero sabe que tiene varios entre algodones. Por eso, al margen de la nómina definitiva viajarán siete futbolistas más. Hay tres que tienen chances de meterse en caso de lesión, ya que son parte de la prelista de 55: ellos son Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Agustin Giay. Que estén dos laterales derechos tiene que ver con que Molina y Montiel están en recuperación de lesiones. Además, viajan cuatro chicos a sumar experiencia: Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Agustín Ovando y Simón Escobar. La nómina oficial de 26 Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Leonardo Balerdi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Facundo Medina

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Nico Paz

Enzo Fernández

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Nicolás González

Giuliano Simeone

Thiago Almada

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Flaco López Lo que dice el reglamento Otro de los motivos por los que el cuerpo técnico demoró la lista fue por un sutil cambio en el reglamento de la FIFA. En el Mundial 2022, si un jugador se lesionaba cuando ya se había dado la lista definitiva de 26, el reemplazante era libre, no era necesario que fuera de la nómina de 55. Ahora, la FIFA específica que debe ser sí o sí de la prelista y además explica cómo es la logística reglamentaria cuando un jugador que ya tiene su credencial mundialista, debe ser dado de baja. 24.1 Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, «la lista definitiva») dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que forman parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva. Se cumplimentará debidamente toda la información sobre los jugadores que se solicite por internet. 24.2 Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. El federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto. Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial de la FIFA 26. Los jugadores lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA y, por lo tanto, dejarán de ser considerados miembros de la lista oficial de la federación participante. El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado. Afuera por lesión Marcos Acuña Los que están en las gateras Emiliano Buendía

Marcos Senesi

Matías Soulé

Maximo Perrone Los que van a la gira Santiago Beltrán

Agustín Giay

Nicolás Capaldo

Joaquín Freitas

Tomás Aranda

Agustín Ovando

Simón Escobar Se quedaron afuera de la lista Como bien dice el reglamento, los jugadores que jueguen el Mundial deben salir de la prelista de 55. Y al margen de los que van seguros, los que están lesionados y los que se encuentran en las gateras, queda otro grupo de futbolistas que están expectantes a la decisión de Scaloni, más allá de que saben que sus posibilidades son mínimas. Arqueros: Facundo Cambeses y Walter Benitez Defensores: Martínez Quarta, Gabriel Rojas, Zaid Romero, Kevin Mac Allister, Germán Pezzella y Luciano Di Lollo. Volantes: Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Equi Fernández, Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez. Enganches y delanteros: Tomás Aranda, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Santiago Castro y Mateo Pellegrino. Los amistosos que se vienen La Selección jugará dos amistosos antes del Mundial. El primer encuentro será ante Honduras, en Texas, el 6/6 y ante Islandia, en Alabama, el 9/6.