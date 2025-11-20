El reconocido locutor y periodista sanlorencino atraviesa un difícil momento de salud debido a una artrosis severa.

Necesita someterse a un reemplazo de cadera y apela a la solidaridad de la comunidad para cubrir los gastos médicos.

Daniel Barzola, una de las voces más emblemáticas de la ciudad y la región, ha cambiado por un momento el micrófono de los actos oficiales y la radio para hablar de su propia historia. Con 31 años de trayectoria en la Radio Municipal y más de dos décadas conduciendo los eventos más importantes de la ciudad, el «Negro» Barzola enfrenta hoy un desafío físico y económico que requiere del apoyo de todos.

En una entrevista reciente, el locutor confirmó que padece una artrosis severa que ha limitado drásticamente su movilidad. «Es un padecimiento, un dolor diario y una limitación física realmente importante», confesó Barzola. La solución médica es inminente: una intervención quirúrgica para un reemplazo total de cadera con prótesis.

El desafío económico

Si bien la obra social cubre el costo de la prótesis, los honorarios del equipo médico y la intervención en sí misma deben ser abonados de forma particular. La cirugía está programada para realizarse en el Hospital Español de Rosario, bajo la supervisión del Dr. Lancelotti.

«Estoy pidiendo ayuda para costear la operación en sí», explicó Daniel, quien se mostró visiblemente emocionado por la respuesta que ya ha comenzado a recibir de la gente. «A uno le da vergüenza pedir, nunca pensé que iba a hacer esto, pero la realidad es que tengo que operarme», admitió con la humildad que lo caracteriza.

Aunque aún no hay una fecha confirmada, ya que depende de los análisis prequirúrgicos y la llegada de la prótesis, el objetivo es realizar la intervención antes de fin de año o en los primeros meses de 2026.

Cómo colaborar: La Gran Rifa Solidaria

Para reunir los fondos necesarios, se ha lanzado una rifa con un valor de $5.000 el número. El sorteo se realizará el próximo 15 de diciembre a través de un vivo de Instagram desde los estudios de Radio Universal (95.3).

Los premios son ideales para las fiestas de fin de año:

1º Premio: Un lechón (15-17 kg).

2º Premio: Una canasta navideña completa.

3º Premio: Un cajón de pollos.

4º Premio: Una caja de vinos finos.

Datos para ayudar

Aquellos que deseen colaborar comprando un número o realizando una donación directa, pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

Alias (Mercado Pago): NEGRITO.MIC.22.MP

WhatsApp para enviar comprobante y pedir números: 3476 60-3678

Redes Sociales: En Instagram y Facebook como @LOCUTORDANYBARZOLA

«Quiero agradecer a cada medio, a cada vecino y a los oyentes. No tenía dimensión de lo que uno siembra en los medios de comunicación», concluyó Barzola, agradecido por el «mimo» de la comunidad en este momento difícil.

Texto: Dia 0 Noticias