AMSAFE ADVIERTE QUE EL ANUNCIO DEL GOBIERNO ES INSUFICIENTE, DESCONOCE LA PARITARIA Y NO RESUELVE LA PÉRDIDA SALARIAL

Desde AMSAFE se señala que el anuncio del Gobierno Provincial sobre el reconocimiento del 3,8 % correspondiente al desfasaje inflacionario entre julio y octubre resulta insuficiente frente a la deteriorada situación salarial del sector.

El aumento otorgado no recupera el poder adquisitivo perdido durante el año, donde solo en 2025 acumulamos una caída del 7,7 %, ni contempla la pérdida acumulada del 30,97 % desde enero de 2024.

Las y los jubilados volverán a cobrar el incremento recién dentro de 60 días, profundizando una desigualdad inadmisible.

Al tratarse de un monto no remunerativo, no aporta a la obra social ni al sistema previsional, debilitando aún más las condiciones laborales y jubilatorias del sector.

Frente a este escenario, AMSAFE informa que evaluará los pasos a seguir, en defensa de la paritaria y de una politica salarial que contemple la inflación real y recupere lo perdido.

EL SALARIO NO ES GANANCIA: AMSAFE PARTICIPÓ DE LA CONCENTRACIÓN NACIONAL DE CTERA EN DEFENSA DEL SALARIO DOCENTE

EL 13 de noviembre, AMSAFE estuvo presente en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la concentración convocada por CTERA bajo la consigna “El salario no es ganancia”, reafirmando una vez más el rechazo del conjunto de la docencia del país a la decisión del Gobierno Nacional de reanudar los descuentos del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos de las y los trabajadores de la educación.

La delegación santafesina estuvo encabezada por el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, quien participó junto a la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, y representantes gremiales de todas las provincias. Desde la Delegación San Lorenzo participaron la Delegada Seccional Adriana Monteverde y miembros de Comisión Directiva.

En este marco, se presentó en el Ministerio de Economía una nota formal expresando la preocupación y el repudio del sector docente frente a una medida que afecta directamente el poder adquisitivo de los salarios.

Desde AMSAFE reafirmamos un principio irrenunciable: el salario no es ganancia, es el fruto del trabajo docente, y no puede ser objeto de un impuesto que castiga a quienes sostienen todos los días la educación pública en cada escuela del país.

¡Basta de ajuste en educación!

TRASLADO DE CARGOS DIRECTIVOS

Inicia la Etapa II de traslados directivos. Desde el 18 hasta el 26 de noviembre se habilita la inscripción y se difunden las vacantes y escalafones, ordenando el proceso para quienes ya participaron en la primera etapa.

15N – DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA DEFENDER LA ESCUELA TÉCNICA ES DEFENDER EL FUTURO

Cada 15 de noviembre celebramos el Día de la Educación Técnica, una modalidad histórica y estratégica para el desarrollo productivo, científico y tecnológico de nuestro país. En cada escuela técnica se construye conocimiento con el hacer, se forma a estudiantes para que tengan pensamiento crítico y se fortalecen comunidades enteras.

Desde AMSAFE reivindicamos el enorme trabajo de las y los docentes de la modalidad, que sostienen proyectos formativos complejos, articulan con el mundo del trabajo y garantizan el derecho a aprender en contextos muchas veces marcados por la falta de recursos.

Desde AMSAFE SAN LORENZO, reafirmamos nuestro compromiso con la escuela técnica pública, gratuita y de calidad.

SEMINARIO DE DDHH:

AMSAFE San Lorenzo realizó el tercer encuentro del Seminario “Rondas y Pañuelos”, en el que se fortaleció la formación en Derechos Humanos desde las escuelas.

En esta jornada se trabajó sobre biografías de personas desaparecidas, y se realizó un mapeo de sitios de memoria del territorio.

En el cierre, los artistas María Celia Fernández, Hernán Giampani y Leo Prieto, aportaron su mirada sensible y comprometida.

Seguimos luchando por memoria, verdad y justicia desde la escuela pública, que enseña y construye derechos.

PROPUESTAS TURÍSTICAS VERANO 2025/2026

Desde la Secretaría de Asuntos Sociales de AMSAFE hacemos llegar a nuestras afiliadas y afiliados las propuestas turísticas para este verano 2026.

